〈貴金屬盤後〉黃金連漲2日 仍在關鍵1900美元以下 但電子盤收復

週一 (7 日) 交易，黃金期貨價格連續第二日上漲，在美元走跌中找到支撐力，但價格仍連續第三日收在關鍵 1900 美元關卡以下。

Altavest 管理夥伴 Michael Armbruster 認為，「除非美國公債殖利率跌破現在的水準，否則黃金已經觸頂了。」

「我們預期，隨著通膨數據可能更熱，長期公債殖利率遲早會攀升更高，因為市場會開始在價格上反映更持久存在的高通膨狀況。」

10 年期公債殖利率週一上升至 1.566%，不利不孳息的大宗商品，例如黃金，因為這會墊高持有這一類資產的機會成本。

然而，美元兌多數貨幣走疲，ICE 美元指數下跌 0.2%，有利美元計價的大宗商品，因為這會提高使用其他貨幣的海外買家購買興趣。

「10 年期和 30 年期公債殖利率上升，近期內可能對黃金非常不利。事實上，我們可以看到黃金和美元指數一起下跌。」Armbruster 說。

8 月交割的黃金期貨價格上漲 6.80 美元或 0.4%，收每盎司 1898.80 美元。

交易最活躍的黃金期貨價格在上週五上漲 1%，但仍未收在 1900 美元上方，該水準被視為關鍵阻力點，但自上週三以來尚未能收復。

但週一黃金收盤後，電子盤交易再度小升，邁過了 1900 美元關卡。

7 月白銀期貨價格上漲 12 美分或 0.4%，收每盎司近 28.02 美元，為上週三以來交易最活躍的期銀最高收盤價。

德國商銀分析師 Carsten Fritsch 報告提到，在上週五公布了令人失望的非農就業報告後，美元和公債殖利率都大幅下降，讓黃金幾乎重拾每盎司 1900 美元水準，而本週四將公布 5 月份消費者物價指數 (CPI)，將會加劇通膨擔憂。

「通膨壓力不斷上升的跡象將會迫使 Fed 盡快削減購債規模，我們預期會從第四季開始縮表，但不會調升利率。」Fritsch 說。

「“因此，名義殖利率將在相當長一段時間內保持遠低於通膨率，讓實際利率處於明顯的負值，這是非常有利金價上漲的論點。」

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