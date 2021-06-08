德銀示警：通膨持續攀升對全球經濟宛如定時炸彈

德意志銀行（Deutsche Bank）經濟學家周一（7 日）示警，通膨率可能持續下去，並在未來幾年引爆危機。

德意志銀行對通膨率影響的預測與聯準會（Fed）、華爾街分析師大相逕庭，該銀行在周一發表的的報告中提到：「事實會證明，一昧專注經濟刺激而不理會通膨率將鑄下大錯，即使在短期內不會出現問題， 2023 年以後也會出現危機。」

這份分析報告將矛頭指向 Fed 與其政策框架。在新的政策框架下，Fed 將為美國經濟全面復甦而容忍通膨升溫。德意志銀行認為，Fed 決意等到通膨率持續攀升至必須出手干預、才會緊縮政策的想法，將產生可怕的後果。

德意志銀行的經濟學者 David Folkerts-Landau 等人在報告中寫道：「拖延的後果將嚴重破壞經濟與金融活動，並可能導致經濟嚴重衰退，且在全球引發一系列危機，特別是新興市場受到的影響最慘。」

作為對抗通膨率上升的手段之一，Fed 表示不會提高利率或縮減資產購買計畫，除非經濟出現更進一步的實質進展，而目前多數 Fed 官員皆表示尚未接近這些目標。

然而消費者價格與個人消費支出價格指數等指標，已遠高於 Fed 設定的 2% 通膨率目標，但 Fed 官員表示，目前通膨率上升是暫時的，一旦供應鏈瓶頸與疫情爆發前幾個月的基數效應消退，通膨率就會回落。

不過德意志銀行不認同 Fed 的說法，該行經濟學家表示，激進的刺激措施與基礎的經濟變化將導致通膨率上升，而 Fed 根本尚未做好準備。

Folkerts-Landau 說：「Fed 忽視通膨率上升等同於在全球的經濟上綁了一顆不定時炸彈，即便現在不會爆炸，也不代表未來不會，而且爆炸後的影響恐怕是毀滅性的，尤其對社會最弱勢的群體來說。」

華爾街認為通膨是溫和的

多數華爾街人士認同 Fed 的觀點，認為當前的通膨壓力只是暫時的，政策面很快會做出改變。

高盛經濟學家 Jan Hatzius 表示，有「強而有力的理由」支持華爾街這派的立場，其中一個原因是，在失業救濟金到期後，工人可能會在未來幾個月重返工作崗位，減輕薪資壓力。

對於整體物價的壓力，Hatzius 表示，目前物價上漲有很大的原因是異常因素造成，預計在未來這些異常因素將逐漸回歸正常，物價也會跟著回落至正常水準。

Hatzius 寫道：「種種現象皆表明了，Fed 官員只能非常緩慢的退出當前寬鬆的政策立場。」

不過德意志銀行仍認為華爾街分析師看法錯誤。

該行表示，美國國會迄今已批准逾 5 兆美元疫情相關的刺激計畫，而 Fed 透過每月資產購買計畫，將其資產負債表增近 1 倍至接近 8 兆美元。

儘管預估第二季經濟將會以 10% 左右的速度成長，且 2021 年平均每個月新增 47.8 萬個就業崗位，刺激計畫帶來的影響仍持續發揮作用。

Folkers-Landau 說：「我們過去從未見如此協調的擴張財政與貨幣政策。支出超過預期的情況將繼續下去。這就是這次通膨不同的原因。」