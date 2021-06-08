全球要達共識+美共和黨反對 G7最低企業稅率落地面臨挑戰

儘管七大工業國 (G7) 財長們上周末達成共識，同意將企業最低稅率調整為 15%，然而美國參議院共和黨人周一 (7 日) 表達強烈抗議，使這項協議在更多國家跟進之前，就先在美國面臨巨大挑戰。

共和黨參議員 John Barrasso 表示，適逢美國持續經濟自疫情中站起來並成長之際，此舉將是反競爭、反美國、不利於美國的決定。

共和黨參議員 Pat Toomey 表示，此舉將把美國財政部的稅收轉移到其他國家，並預期一些民主黨也不願意讓美國經濟遭受此種痛苦。不過，參議員 Ron Wyden 則認為，防堵避稅天堂並確保最低企業稅，有利美國工人的長期利益。

這也使華盛頓稅務專家懷疑，若不制定新國際條約，參議院要通過 G7 同意的 15% 最低企業稅率恐有難度，並可能會促使白宮試圖透過和解程序，以繞過共和黨的反對聲浪。

G20 有雜音

在 G7 高峰會前的會前會，7 大國財長上周末同意將全球最低稅率設為 15%，並允許國家對淨利超過 10% 的大型跨國企業可按其按利潤課徵 20% 的稅，目標 10 月達成最終國際協議。

不過，新稅率協議將在 G20 面臨初步考驗，G20 除了 G7 國家外，還包括中國、印度、巴西、南非等較大開發中國家，G20 財長將於 7 月初舉行會議。

另外，還需要在所謂的「包容性框架」(Inclusive Framework) 下，獲得 135 個國家的支持。諸如愛爾蘭等一些低稅率國家加入意願可能不高，但美國也已提議改革稅收規定，表示若有國家不實施最低稅率，這些國家的企業將受到懲罰。

法國財政部長 Bruno Le Maire 表示：「除了 G7，還不得不說服其他一些大國，特別是中國等亞洲大國，這將是一場硬仗。我相信我們打能贏這場仗，因為 G7 的決定給我們極強大的動力。」

美國電腦暨通訊產業協會 (CCIA) 主席 Matthew Schruers 對 G7 的共識表達支持，不過，他提醒除非取消針對美國企業不公平的數位稅，否則相關稅率工作還未完成。

實際上，目前蘋果 (AAPL-US)、谷歌和臉書等許多大型科技公司負擔的實際稅率近年來大致上已接近 15%。據蘋果公布財報顯示，截至 2020 年 9 月 26 日的 2020 會計年度全球實際稅率為 14.4%，並表示海外的稅率較低，倘若新協議上路，未來稅負有可能仍會加重。