友達5月營收321億元年增近5成 創逾六年單月新高

面板大廠友達 (2409-TW) 今 (8) 日公布 5 月營收，受惠整體面板價格仍維持上揚，加上出貨較上個月成長，單月營收站回 300 億元大關，衝上 321.18 億元，月增 8.5%、年增 47.8%，創下 2015 年 4 月以來，逾六年單月新高；累計今年前 5 個月營收達 1446.59 億元、年增 51.3%。

出貨方面，友達 5 月面板總出貨面積達 213.8 萬平方米、月增 3.5%。

展望未來，整體面板市況持續熱絡，友達預期，第 2 季整體面板平均價格將續揚 10-13%，雖然短期零組件包含驅動 IC、玻璃基板、PCB 銅箔基板、包材等吃緊，但出貨量仍可季增 2-4%，訂單能見度則已直達年底

友達預期第 2 季產能利用率將維持高檔，但部分機台將進行年度歲修工作，第 3 季將陸續恢復生產。

報價方面，研調機構 Witsview 公布 6 月上旬各應用面板報價，其中，32、43 吋中小電視面板價格持平 5 月下旬價格，達 87、137 美元，為一年來首見，大尺寸電視面板，筆電、顯示器等 IT 面板則均維持上漲格局，但漲幅也有收斂。

中小尺寸面板廠彩晶 (6116-TW) 今也公告 5 月營收達 28.15 億元，月增 2.8%、年增 123%，累計今年前 5 個月營收達 134.53 億元、年增 136.2%，出貨方面，5 月中小尺寸面板出貨量達 3514 萬片、月減 3.8%，大尺寸監視器面板及自有品牌產品出貨量 26.9 萬片，月增 53.7%。