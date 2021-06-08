【日盛投顧】5日線待補量突破 短線持續整理

◆盤勢分析

1. 週一 Nasdaq 再創近期反彈新高，台股以上漲 10.43 點的 17094.34 點開出後，在航運、橡膠、鋼鐵、汽車、玻陶等類股等族群走強下震盪走高，早盤最高來到上漲 97.61 點的 17181.52 點，但在 2449 京元電停工影響較預期大，使追價買盤謹慎，指數震盪盤軟，最低來到下跌 27.38 點的 17056.53 點，隨後在航運、橡膠、觀光、生技、矽晶圓等類股走強下，指數震盪盤堅，終場仍以下跌 7.7 點的 17,076.21 點作收，成交金額為 3496.33 億元。三大法人合計賣超 56.73 億元：外資賣超 64.09 億元、投信買超 14.26 億元、自營商賣超 6.9 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：價跌量縮，有利於短線整理的籌碼沉澱。

(2) 均線：盤中一度突破 5 日線，可惜未能站上，短線暫以 5 日線為短壓，帶量突破則轉強。

(3) 技術指標：6/4 日 KD 死亡交叉，週二開口擴大，未出現黃金交叉前，持續整理。

3. 櫃買指數: 開平低震盪走高，上漲 0.82%，收在 202.62 點，帶量站上季線，有機會挑戰前高 205.28 點的壓力。

4. 觀盤重點：由於 2449 京元電停工影響較預期大，短期內晶片供給恐更吃緊，也將影響半導體族群的走勢，因此短線恐仍以非半導體族群較易有表現，而盤面也陸續反映 5 月營收獲利狀況，可擇強擇優操作。

航運、生技防疫、觀光、板卡、橡膠、矽晶圓等族群走強

1. 生技防疫: 6547 高端疫苗在早盤下殺後直拉漲停，一掃連 6 日跌停的陰霾，加上三級警戒延至 28 日，快篩試劑與防疫用品需求大增，週二由 6547 高端疫苗、4726 永昕、6541 泰福 - KY、6492 生華科漲停領軍，包括 3176 基亞、6457 紘康、4105 東洋等有 9.81%~3.58% 的漲幅。

2. 航運: 近期中國、東南亞疫情升溫，貨櫃塞港現象蔓延至亞洲，使全球供給更為吃緊，加上第三季歐美陸續解封及第四季聖誕節前需求旺季，預估第三季運價將持續上漲，第四季運價仍維持高檔，而 BDI 指數最近雖回檔修正，但日租價格仍處於近年來的新高價位，散裝第二季獲利也將持續亮眼，週二由 5608 四維航、2617 台航、2641 正德、2643 捷迅、5609 中菲行漲停領軍，包括 2615 萬海、2609 陽明、2612 中航、2618 長榮航、2636 台驊投控等均有 4.9% 以上的漲幅。

3. 觀光: 由於第三季歐美將陸續解封，加上近期機票需求暢旺，旅行社似乎看到一線曙光，而 2723 美食 - KY 受台灣疫情影響有限，週二由 2928 紅馬 - KY 漲停領軍，而 2723 美食 - KY、5706 鳳凰、2731 雄獅等均有 2.51% 以上的漲幅。

4. 板卡: 在各國政府亦開始加大對加密貨幣的管制，雖使加密貨幣修正，但近期仍持穩在一定的價位，整體而言挖礦仍有利可圖，因而支撐板卡的需求暢旺，市場預期板卡第二季獲利將再走高，週二由 6150 撼訊漲停領軍，2399 映泰、2465 麗臺等均有 3.2% 以上的漲幅。