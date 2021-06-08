【景順投信】中國5月貿易數據示警政府必須提升消費者支出

撰文者： 景順亞太區環球市場策略師 趙耀庭

中國今日上午公佈 5 月出口 (以美元計) 年增幅從 4 月的 32.3% 滑落至 27.9%，落後市場共識預期，而進口成長率 (以美元計) 則從 4 月的 43.1% 上升至 51.5%。

若針對疫情調整比較基期，5 月出口仍較 2019 年成長 23.4%，且貿易順差些微攀升至 455 億美元。

個人防護設備 (PPE) 與遠端工作 / 學習電子產品的需求，可能已在第一季帶動中國製造業與出口表現來到高峰，之後出口轉弱並不讓人意外，尤其是對已開發經濟體的出口數據，因為疫苗加速接種降低了 PPE 和在家工作產品的需求。

另一方面，全球原物料價格上揚，因此中國公司可能為了拉高庫存備貨而使中國本月進口數據走高。中國從美國進口額持續成長，年增幅來到 40.6%，暗示北京政府仍試圖履行並兌現中美第一階段貿易協議。

國內消費支出成為經濟成長關鍵

中國出口成長速度未來數月可能會繼續減緩，因為全球 COVID-19 感染人數開始下滑、疫苗接種比例提高，而且民眾開始將花費用於消費性服務和體驗。

製造業和出口是中國經濟過去一年的主要動力，因此出口成長減速很可能將嚴重阻礙中國今年下半年的 GDP 成長表現。

為了應對此不利因素帶來的壓力，中國政府必須提升國內消費者支出，但人民目前仍沒有意願增加消費。

若出口持續減速且中國消費者依舊繼續縮緊荷包，北京政策官員手上仍有工具來推動今年的經濟發展，在最壞的情況下，中國可能會被迫採取兩項他們極力避免的措施：延後實現減碳目標或放寬目前對不動產業施加的政策限制。

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