拜登將公布關鍵供應鏈解決方案 擬設行動小組打擊不公平貿易行為

為紓解供應鏈瓶頸，並提升關鍵產品的本土製造能力，拜登政府將在周二 (8 日) 就供應鏈問題公布一系列解決方案，除了成立供應鏈專案小組外，還將成立一支貿易行動小組，以打擊其他國家的不公平貿易行為。

拜登今年 2 月簽署行政命令，要求針對半導體、先進電動車電池、藥物和稀土四大關鍵產品供應鏈進行為期 100 的審查，最終審查結果將在周二 (8 日) 稍晚公布。

外媒引述白宮官員透露，拜登計畫成立新的政府供應鏈專案小組，由商務部長、交通部長和農業部長領銜組成，關注受斷鏈危機衝擊的部分產業，包含建築、半導體、交通運輸以及食品等。

其他相關訊息定於周二稍晚公布，部分資訊如下：

大容量鋰電池：能源部計畫發布一項 10 年計畫，發展電動車鋰電池的國內供應鏈，並透過約 170 億美元的貸款授權，支持本地的研究與生產作業。

藥物原料：政府擬動用《國防生產法》(Defense Production Act)，投入約 6000 萬美元資金開發新的平台技術，提高基本藥物的國內生產能力。

稀土礦物：內政部將帶領一個工作小組，在當地尋找可生產及加工關鍵礦物的地點，並在符合環境標準的情況下，發展用於製造智慧手機、汽車等產品的 17 種稀土礦物的生產、精煉和回收能力。

半導體：商務部計畫與私營部門合作，提升晶片供應商和與客戶之間的訊息流動。白宮此前也建議國會撥款至少 500 億美元，提升美國本土的晶片研究及生產能力。

除上述計劃外，政府還將成立新的貿易行動小組 (Trade Strike Force)，打擊政府補貼、強迫知識產權及技術轉讓等不公平貿易行為，雖未明確指明，但外界普遍預期此舉為針對中國。

白宮官員表示，拜登本周起將進行上任後的首次海外訪問，並計畫就供應鏈問題與歐洲領導人進行討論，儘管主要重點是引導製造業回流美國，但官員們認為，如何加強與盟國的連結，藉此減輕對中國等競爭對手的依賴也非常重要。

《路透社》引述其中一位官員稱：「我們不會在國內生產所有東西，但我們確實需要提升更多關鍵產品的本土生產能力。」