我5月CPI年增率衝上2.48% 創逾8年來新高

主計總處今 (8) 日公布 5 月消費者物價總指數 (CPI) 年增率達 2.48%，不僅連 2 個月高於 2%，更創 2013 年 3 月以來新高，主要反映油料費和旅遊服務相關價格比較基期低使價格彈升；若扣除蔬菜水果，漲 2.37%，再剔除能源後總指數 (即核心 CPI)，漲 1.58%。

主計總處認為，5 月因比較基期較低使物價衝高，但 6 月物價漲幅有望收斂，國內尚無通膨疑慮。

圖：主計總處提供。

5 月七大類物價中，變動最大是交通及通訊類，年漲幅高達 9.50%，主要是因油料費受去年比較基期低影響，大漲 43.92%，機票價格也強彈 34.60%，惟通訊設備價格下跌 9.65%，抵銷部分漲幅。

衣著類漲 2.65%，則是反映部分服飾優惠較去年減少，成衣價格上漲 3.82%。

教養娛樂類漲 1.73%，同樣是因去年同期比較基期低，使國內旅遊團費和旅館住宿費上漲 5.95%、2.15%。

另外，食物類漲 1.69%，其中，蔬菜和水果價格分別上漲 7.49%、4.60%，蛋類和肉類價格則各漲 4.60%、1.41%。

若按商品性質別觀察，商品類上漲 3.22%，服務類漲 1.84%，其中的運輸費漲 15.61%，娛樂服務漲 3.22%。

而前 5 月 CPI 年增率平均漲 1.39%，仍在央行的通膨防線 2% 之下。

觀察鄰近國家 (地區)CPI 狀況，前 4 月我國 CPI 年漲 1.13%，南韓漲 1.4%，新加坡漲 1.1%，香港漲 0.9%，中國漲 0.2%，日本跌 0.4%。