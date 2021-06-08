〈兆豐銀遭罰〉已祭四大房貸改善措施 解雇不法行員並起訴

兆豐金 (2886-TW) 旗下兆豐銀行因為房貸人頭戶案，遭金管會重罰千萬元，對此，兆豐銀表示，本案是 2015~2019 年發生的舊案，由該行發現異常後，主動向主管機關通報，並祭出四大房貸改善措施，且向檢調單位請求協助調查，在發現石姓行員不法的相關事證後，已將該員解雇及起訴。

兆豐銀行表示，該行深入檢討後，就貸前調查、貸中審查及貸後管理等面向，採取多項加強措施，嚴加防範，以杜絕類似情事，包括：

一、建置系統自動檢核人頭戶態樣，定期教育訓練，加強行員徵信技巧。

二、建置同質性物件訪價查詢系統 (e-Map)，以避免取價不客觀。

三、建立貸後資金檢核制度，並以報表管理複查買賣價格真實性及還款方式與來源是否異常。

四、將不良地政士建檔管理，由系統管控。

兆豐銀行為防堵人頭戶貸款，以參照洗錢防制交易監控的模式，建置系統追蹤撥款資金流向及還款來源是否異常，並結合聯徵等內外部資料建置預警機制，動態管理客戶信用變化情況。

另就同一案源執行分散承辦人員辦理政策，並定期檢視消金經辦、審核人員及地政士之授信案品質，對承辦案件逾放比率異常者，即時採行因應措施，以強化內稽內控措施。