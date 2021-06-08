關注焦點：

周二：美國 4 月 JOLT 職位空缺 (22：00)

周三：中國 5 月 PPI‧CPI (09：30)

加拿大議息決議 (22：00)

周四：歐洲議息決議 (19：45)

美國 5 月 CPI (20：30)

周五：密西根大學 6 月消費者信心指數 (22：00)

今日重要經濟數據：

14：00 德國 4 月工業生產月率 ‧ 預測 + 0.7%‧ 前值 + 2.5%

14：00 德國 4 月工業生產年率 ‧ 前值 + 4.9%

17：00 德國 6 月 ZEW 經濟景氣指數 ‧ 預測正 85.3‧ 前值正 84.4

17：00 德國 6 月 ZEW 經濟現況指數 ‧ 預測負 28.0‧ 前值負 40.1

17：00 歐元區第一季就業人口年率終值 ‧ 前值 - 2.1%

17：00 歐元區第一季就業人口季率終值 ‧ 前值 - 0.3%

17：00 歐元區第一季國內生產總值 (GDP) 季率修正值 ‧ 預測 - 0.6%‧ 前值 - 0.6%

17：00 歐元區第一季國內生產總值 (GDP) 年率修正值 ‧ 預測 - 1.8%‧ 前值 - 1.8%

18：00 美國 5 月 NFIB 小企業信心指數 ‧ 前值 99.8

20：30 美國 4 月國際貿易收支 ‧ 預測逆差 690 億 ‧ 前值逆差 744 億

20：30 加拿大 4 月貿易收支 ‧ 預測逆差 8 億 ‧ 前值逆差 11.4 億

22：00 美國 4 月 JOLTS 職位空缺 ‧ 前值 812.3

本週要聞：

周六 / 美國財長耶倫稱不認為通脹將持久，將予以密切關注

XAU 倫敦黃金 - 美元下跌之際金價上漲，關注美國通脹數據和美聯儲線索

金價周一守住漲幅，美元下滑，投資者等待本周晚些時候美國公布通脹數據，以明確美國聯邦儲備理事會 (FED) 何時可能開始縮減經濟支持措施。據彭博新聞周日報導，葉倫表示，總統拜登的 4 萬億美元支出計劃對美國來說是好事，即使它推動通脹率上升並導致利率上升。通脹仍將是關注焦點，美國消費者物價指數 (CPI) 報告將於周四公布，歐洲和加拿大的央行也將召開會議。

倫敦黃金走勢，金價曾觸及 5 月 19 日以來最低的 1855.6 美元，但由於周五公佈的非農數據未如市場預期的強勁，令金價得以走穩，重登 1890 水準。技術走勢而言，MACD 指標剛跌破訊號線，而金價在上周跌破延伸自 5 月初的上升趨向線及 10 天平均線 1890 美元後，若本周金價仍居於此區下方，預料金價仍有回跌傾向；下方支撐看至 1870 以至 1855 美元，下一級回看之前險守著的 1850 水準。另外，以黃金比率計算，38.2% 及 50% 的回吐水準則在 1825 及 1797 美元。上方較大阻力預估在 1910 以至上周高位 1916.40 美元。

SPDR Gold Trust 黃金持有量：

5 月 24 日–1,046.12 噸

5 月 25 日–1,046.12 噸

5 月 26 日–1,044.08 噸

5 月 27 日–1,044.08 噸

5 月 28 日–1,043.21 噸

5 月 31 日–1,043.21 噸

6 月 1 日–1,045.83 噸

6 月 2 日–1,041.75 噸

6 月 3 日–1,041.75 噸

6 月 4 日–1,043.16 噸

6 月 7 日–1,037.33 噸

6 月 7 日上午定盤價：1882.05

6 月 7 日下午定盤價：1888.40

倫敦黃金 6 月 8 日

預測早段波幅：1894 – 1909

阻力位：1914 – 1924 – 1934

支持位：1888 – 1874 – 1864

XAG 倫敦白銀 - 銀價跌破近期區間底部，料陷弱勢

倫敦白銀方面，之前多周走勢處於窄幅橫行，但上周末有初步跌破的情況出現，而這一段升勢形成一上升趨線位於 27.90 美元，在上周已告失守，或將見銀價陷入回調階段。以黃金比率計算，38.2% 的回調幅度為 26.88，擴展至 50% 及 61.8% 的幅度則為 26.30 及 25.70 美元。阻力位預估在 27.90 及 28.25 美元，下一級參考 5 月中旬高位 28.74 美元。

iShares Silver Trust 白銀持有量：

5 月 24 日–17,936.56 噸

5 月 25 日–17,936.56 噸

5 月 26 日–17,936.56 噸

5 月 27 日–17,936.56 噸

5 月 28 日–17,936.56 噸

5 月 31 日–17,936.56 噸

6 月 1 日–17,936.56 噸

6 月 2 日–17,929.28 噸

6 月 3 日–17,989.86 噸

6 月 4 日–17,989.86 噸

6 月 7 日–17,961.01 噸

倫敦白銀 6 月 8 日

預測早段波幅：27.75 – 28.10

阻力位：28.30 – 28.80 – 29.30

支持位：27.60 – 27.25 – 26.90

EUR 歐元 - 歐元尚見走勢承壓，關注本周議息決議

美元在周一稍見持穩，自上周五美國公佈就業數據遜於預期的跌勢回升，不過在本周稍後美國公佈通脹數據和歐洲央行會議之前，市場保持謹慎，令整體匯市波動受限。歐洲央行的議息結果將於本周四公佈，之前多位央行官員的鴿派談話，暗示歐洲央行不急於放慢購債速度。歐洲央行的大流行病緊急資產收購計劃 (PEPP) 總規模為 1.85 萬億歐元。與此同時，美國聯邦儲備理事會 (FED) 的政策制定者已開始朝著討論縮減刺激的方向前進。兩方的分歧預料將令歐元兌美元短期走勢維持承壓。根據路透的計算和美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 周五公布的數據，投機者在最近一周減少了美元凈空倉。此外，七國集團 (G7) 財長周六達成了一項具里程碑意義的協議，將全球最低企業稅定為至少 15% 的計劃可能會在長期內導致全球資本回流，這可能會對美元有利。

歐元兌美元方面，技術走勢而言，歐元兌美元自三月底於 1.1702 低位反覆走高，至 5 月 25 日升見至 1.2266 水準，之後在小幅調後，至上周二又觸高至 1.2254，但似乎又再次於此區再次遭遇阻力，而引發其後出現顯著調整。而圖表可見 5 天平均線剛跌破 10 天平均線，上升趨向線亦剛在上周出現失守，料歐元兌美元本周仍有下試壓力。黃金比率計算，38.2% 的回調幅度在 1.2050，擴展至 50% 及 61.8% 的幅度分別為 1.1985 及 1.1915 水準。較大支撐指向 250 天平均線，在 3 月底的時間亦曾險守此指標，目前位於 1.1905 水平。至於向上較大阻力看至 1.2350 以及 1.25 關口。

本週要聞：

歐元區 6 月 SENTIX 投資者信心指數升至 28.1，觸及 2018 年 2 月以來最高

預估波幅：

阻力 1.2350 – 1.2500

支持 1.2050* - 1.1985 – 1.1905/15

JPY 日圓 - 美國就業數據不及預期，美元稍呈回調

美元周一小幅走低，美國公債收益率變動不大，投資者將目光投向歐洲央行會議。上周五公布的美國就業數據令美元承壓，因投資者押注就業增長不夠強勁，不足以加劇對美聯儲收緊貨幣政策的預期。市場參與者還將關注將於周四公布的美國通脹數據，歐洲央行屆時也將召開會議。歐洲央行政策制定者的鴿派發言表明，央行並不急於放慢在 1.85 萬億歐元 (2.24 萬億美元) 大流行病緊急資產收購計劃 (PEPP) 下的購債步伐。

美元兌日圓未能明確突破近月受制的 110 關，而圖表亦見 RSI 及隨機指數均已告掉頭回落，可望美元兌日圓續有下試壓力。支持關鍵將會指向 4 月低位 107.46，若失守此頸線位置，料將加劇沽壓。以年內的累計升幅計算，38.2% 的調整幅度為 107.75，擴展至 50% 及 61.8% 則為 106.75 及 105.75。較大支撐參考 2 月低位 104.40。至於向上較大阻力預估在 111 以及去年高位 112.21。

預估波幅：

阻力 110.00 –111.00 - 112.21

支持 107.46 –106.75 – 105.75 – 104.40

GBP 英鎊 - 英鎊高位盤整待變

英鎊兌美元在上周二曾一度觸及三年高位 1.4248，但其後已顯著回落，而在圖表可見，對應 2 月高位 1.4235，正好形成雙頂型態的雛型；另外，圖表亦可見到 MACD 指標剛已下破了訊號線，而 RSI 及隨機指數仍告下行，料英鎊仍傾向繼續探低。當前支撐先參考近月穩守著的 25 天平均線，目前位於 1.41055，若失守此區，可望英鎊將開展較明顯的回吐走勢。以近兩個月的累計升幅計算，38.2% 的調整幅度為 1.4030，擴展至 50% 及 61.8% 則為 1.3960 及 1.3890 水平。向上較大阻力預估在 1.4380 以及 1.45 水準。

預估波幅：

阻力 1.4235* – 1.4380 – 1.4500

支持 1.4105* - 1.4030 – 1.3960 - 1.3890

CHF 瑞郎 - 瑞郎升幅受制 0.89 關口

美元延續近日自低位回升的態勢，市場人士正為美國即將公佈的一系列美國經濟數據作好準備；最近美國經濟出人意料的強勁反彈，令投資者不敢大量增加空頭頭寸。美聯儲官員已經開始暗示將討論縮減刺激，美聯儲周三宣佈，將開始拋售去年通過一項緊急貸款安排購入的公司債，該安排是在疫情最嚴重時期為穩定信貸市場而推出的。而本周壓軸登場美國 5 月非農就業數據將是市場的一大焦點，上月公佈的非農就業數據遠遜於預期，令美元挫跌；但近期美國數據普遍造好，故在本周五數據公佈前，美元轉穩；而作為前瞻指引的 ADP 民間就業崗位剛在周四公佈，增幅為 97.8 萬個，遠優於預估的增加 65.0 萬個，並且進一步對美元形成支撐；目前市場普遍預計 5 月非農就業崗位料增加 66.4 萬個。

美元兌瑞郎方面，匯價在近兩周處於窄幅盤整，下方大致於 0.8920 水準附近獲支撐，向上則受制於 0.91；不過，圖表見 RSI 及隨機指數已自超賣區域回升，預料短線美元兌瑞郎很大機會出現破頂，並開展較明顯的反撲。以自 4 月初位 0.9472 起始的累計跌幅計算，38.2% 的反彈水準為 0.9135，擴展至 50% 及 61.8% 的幅度則會看至 0.92 以及 0.9265 水平。較大阻力預估在 0.9320。至於下方較大支持料為 0.8870 以至 1 月低位 0.8754 水平。

預估波幅：

阻力 0.9135 - 0.9200 - 0.9265 – 0.9320

支持 0.8920 - 0.8870 – 0.8754

AUD 澳元 - 央行保持鴿派基調，澳元越發傾向回跌

澳元兌美元過去兩周處於窄幅橫盤階段，上周低位曾觸及 0.7677，僅僅高於 5 月 4 月低位 0.7675，而技術圖表可見 5 天平均線跌破 10 天平均線，10 天平均線亦已下破 25 天平均線，均示意澳元短期傾向破底下行，故短線若可明確破位，可望澳元將開展新一輪跌勢，較大支持位看至 0.7580 水準，進一步關鍵在 250 天平均線 0.7430 水準。上方阻力預估在 0.7820 以至 0.79 水平。

預估波幅：

阻力 0.7820 – 0.7900 - 0.8000*

支持 0.7675 – 0.7580 – 0.7420

NZD 紐元 - 紐元三頂型態，慎防破位下滑

紐元兌美元方面，在整個五月份，匯價在高位區間反覆爭持，向上曾三度上試 0.73 關口附近，但都未能作出明確突破，包括最近於上周三亦是上試未果，並引伸至今的逐步調整，可預期若然後市進一步跌破 5 月 4 日的低位 0.7116，則有機會以三頂的技術型態展開下跌浪，下延首個目標先看 0.70 關口；另外，以型態幅度計算，下一個重要目標將看至 0.6916 附近，進一步指向 0.6850 水平。而向上較大阻力料為 0.7390 以至 3 月高位 0.7463。

預估波幅：

阻力 0.7300 - 0.7390 – 0.7463

支持 0.7116 - 0.7000 - 0.6916

CAD 加元 - 美元維持守勢，關注本周通脹數據

美元在周一稍見持穩，周四將公佈的美國通脹數據將是下一個焦點。另外，加拿大央行周三亦將舉行議息會議，市場人士認為其調整刺激計劃的可能性不大。與此同時，美國聯邦儲備理事會 (FED) 的政策制定者已開始朝著討論縮減刺激的方向前進。

美元兌加元走勢，匯價自 5 月以來盤穩於 1.20 關口上方，至於向上則大致受制 1.2150 水準，故短期需留意若任何一方出現破位，美元兌加元將可走出一個明確的走向。圖表亦可見 10 天平均線與 25 天平均線越為靠近，相距僅為約 30 點子，亦即上破出現黃金交叉的機會頗高，同時亦示意美元向上突破區間的傾向，其後更有望開展反撲。以最近一輪的下跌幅度計算，38.2% 的反彈水準為 1.2250，擴展至 50% 及 61.8% 將分別看至 1.2330 及 1.2405 水平。關鍵阻力料為 100 天平均線，四月匯價曾力試此指標亦未可突破，目前處於 1.2475 水平。至於下方支撐繼續留意 1.20 關口以及 200 個月平均線 1.1680 水準。

預估波幅：

阻力 1.2150 - 1.2250 - 1.2330 – 1.2405

支持 1.2000* – 1.1680

CL 紐約期油 - 油價升勢稍緩

油價周一回落，此前觸及兩年高位，因市場預期需求改善，且石油輸出國組織 (OPEC) 產油國繼續限制供應。油價早盤從日高回落，市場承壓，因中國 5 月原油進口數據顯示，原油進口量降至一年低點。美國原油期貨結算價為每桶 69.23 美元，盤中自 2018 年 10 月以來首次觸及每桶 70 美元。 原油價格已經上漲了兩周，漲了 43%，這得益於從疫情導致的需求受擾中初步恢復，以及 OPEC 及其盟友組成的 OPEC + 聯盟進行供應限制。OPEC + 將在 6 月和 7 月堅持供應限制，這推動油價走高。周一，OPEC 秘書長巴爾金都表示，該組織及其盟友預計未來幾個月石油庫存將進一步下降。

技術圖表所見，油價衝破近期頂部，料本周仍呈上試傾向。上望目標明顯指向 70 美元的整數關口，而周一高位正正僅觸及此區，下一級看至 71.10 及 75 美元。支持位則預估在 69.10 及 68 美元，下一級參考 25 天平均線 66.10 美元。

預估波幅：

阻力 70.00* – 71.10 – 75.00

支持 69.10 – 68.00 – 66.10

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)