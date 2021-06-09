最強特斯拉「Model S Plaid」 6/11正式發表

美國電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 於當地時間 6 月 8 日宣布，改良款「Model S」高性能版本「Model S Plaid」的發表會，將於太平洋時間 6 月 10 日晚上 7 點 (台北時間 6 月 11 日上午 10 點) 在美國北加州的費利蒙 (Fremont) 工廠舉行。

Model S Plaid 是特斯拉新改款 Model S 車系的最強款式，車上共裝載三顆驅動馬達，最高動力輸出可達到 1100 匹馬力。如此強大的動力透過 AWD 全時四輪驅動系統，傳遞到每顆輪胎上頭。

Plaid 的 0-60 英里 (約 96 公里) 加速可在 1.99 秒完成，不用 2 秒時間。電池充滿後的續航里程，可達到 390 英里 (約 627 公里)。

特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 曾於日前表示，他說 Model S Plaid 是「所有量產車當中，加速最快的一輛」。但在 6 月 6 日突然表示，他認為「Model S Plaid」的性能已相當充足，因此決定取消推出續航里程更長的「Model S Plaid+」。