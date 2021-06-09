德國經濟復甦持續 4月出口月增0.3%

儘管新冠肺炎疫情未解，德國防疫封鎖限制仍在，但 4 月份德國出口仍出現成長，月增 0.3%，顯示歐洲最大經濟體的復甦仍在持續。

根據德國聯邦統計局 (Destatis) 在週三 (9 日) 公布的最新數據顯示，經調整後，德國 4 月份出口較 3 月份增長了 0.3%，略為低於經濟學家先前預期的增長 0.4%。期間內，對美國的出口年增 59.9%，進口增長 2.2%。德國 4 月份進口則是下跌 1.7%，低於 3 月時的增長 7.1%。

與去年 2 月份，德國因疫情而實施封鎖限制措施的前一個月相比，出口減少了 0.5%，進口增加了 5.5%。

此外，報告中也顯示，按日曆和季節性調整後，德國 4 月份的貿易順差總額為 159 億歐元 (194 億美元)，略低於市場預期的 160 億歐元，但高於 3 月份的 140 億歐元。

德國聯邦統計局表示，新冠肺炎疫情延燒，導致 2021 年初的經濟表現再次萎縮。這尤其影響了家庭消費支出，相比之下，商品出口為經濟帶來了支撐。

GfK 的消費者專家 Rolf Buerkl 表示，與 2020 年一樣，消費者支出將不再是今年德國經濟成長支柱。在疫情爆發前的幾年中，消費者支出為德國經濟的增長做出了重要貢獻。

在疫情重燃的情況下，德國經濟部長 Peter Altmaier 認為，德國經濟很可能要到 2022 年才有望回復到疫情爆發前的水準。

有經濟研究機構預期，今年德國 GDP 將成長 3.7%。該機構也上調了明年的經濟成長預測，從成長 2.7% 上調至 3.9%，主因是該機構認為，防疫封鎖再度解除後，家庭支出有望反彈。