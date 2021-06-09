國際價格上漲需求增加 印度積極增加玉米出口

在國際玉米價格持續上漲以及全球需求增加的情況下，印度也正積極增加玉米出口，有貿易商表示，印度出口商已簽署協議，將在 6 月至 7 月期間向越南、馬來西亞、斯里蘭卡和孟加拉國的飼料生產商出售約 40 萬噸的玉米。

知情人士表示，印度一直積極將玉米貨物運往越南和馬來西亞，孟加拉國和斯里蘭卡也持續在收購印度玉米。如今，連南韓​​也對印度玉米表達興趣。

有印度的穀物交易商表示，直到 2020 年年中，印度的玉米價格都高於全球價格，但由於近期國際玉米價格上漲，印度玉米在全球市場中變得具有競爭力。另外，疫情的爆發，當地家禽業的需求也有所減弱，有助於增加出口餘裕。

包括成本加運費，印度目前玉米銷往東南亞的報價為每噸 295 至 300 美元，相較之下，低於南美玉米的報價為每噸 330 美元。

由於嚴重乾旱，巴西農業綜合企業諮詢公司 AgRural 下調巴西第二季玉米作物的產量預測，巴西減產是一個大問題，因為巴西是全球第三大玉米生產國，佔全球玉米產量約 10%。

前兩大玉米生產國分別是美國和中國，在炎熱乾燥的天氣中，美國的玉米作物的健康狀況也受到質疑。

經紀公司 Allendale Inc. 首席策略師 Rich Nelson 表示，考慮到巴西玉米的生產情況，對原就已供應緊張的美國玉米，需求可能還會增加。