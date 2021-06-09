鈊象5月稅前盈餘4.7億元 月增近2成 4、5月每股稅前賺12.43元

遊戲股王鈊象 (3293-TW) 今 (9) 日公告 5 月自結數，受惠宅經濟發威，單月稅前盈餘 4.77 億元，較上月成長 19.8%，每股稅前盈餘 6.77 元，累計 4、5 月每股稅前盈餘已達 12.43 元。

鈊象 5 月營收 9.63 億元，月增 4.42%，年增 41.06%，改寫單月次高，且為連續 4 個月站穩 9 億元大關；前 5 個月累計營收 46.4 億元，年增 46.31%。

受到疫情升溫衝擊，國內娛樂場所包括遊藝場所、電子遊戲場等，從 5 月 15 日起暫停營業，市場預期，原先在實體娛樂場所消費的玩家，將轉往線上博弈市場，帶動鈊象營運表現。

鈊象今年網路遊戲主要收入仍來自六大 App 平台，包括《金猴爺》、《明星三缺一》、《滿貫大亨》、《金好運》、《海王寶藏》、《金虎爺》，美國博弈市場授權收入營收比重也持續提升。

商用遊戲機方面，去年受疫情影響，中國及美國市場出貨量減少，導致全年營收縮減，不過，今年 4 月起將有重磅產品陸續推出，鈊象看好，在美國等市場疫情獲有效控制下，今年會有不錯的成績。