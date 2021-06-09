疫情衝擊早餐市場小 揚秦5月營收續創同期高

連鎖餐飲集團揚秦 (2755-TW)(麥味登) 今 (9) 日公布 5 月合併營收，不同於其他餐飲業者營收腰斬慘況，單月營收 1.26 億元，僅月減 7.62%，維持年增 3.77% 表現，續創同期新高。

揚秦以麥味登為營運主力，由於早餐是民生消費剛性需求，雖然門市來客數降低，不過併單合購情形增多，客單價普遍上揚，揚秦指出，儘管疫情未來發展的不確定性造成加盟創業市場觀望，展店動能轉緩，但仍能穩守整體營收正成長。

麥味登已與各大外送平台合作，5 月同時榮獲 foodpanda、Uber Eats 的 10 大熱銷美食品牌，為因應外帶外賣需求，揚秦也推出 APP 預約點餐及線上付款功能，有效帶動目前會員數已累積達 20 萬人。

揚秦表示，由於門市積極落實防疫、消費信心漸增，且早餐屬剛性需求，各店營收逐日回穩。

截至 5 月底，麥味登全台總店數 848 家，炸鷄大獅海內外店數 51 家。

揚秦強調，雖目前展店動能遲緩，但麥味登已有 togo 外賣專門店的營運商業模式，未來將持續進行店型升級和商圈整併，藉此改善營運體質，並推動門市端的數位優化轉型，化危機為助力。