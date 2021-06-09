利基型DRAM需求旺 鈺創5月營收4.22億元 登34個月新高

記憶體 IC 設計廠鈺創 (5351-TW) 今 (9) 日公告 5 月營收 4.22 億元，受惠利基型 DRAM 產品需求暢旺，及漲價效益帶動下，營收月增 5.2%，年增 36.2%，創近 34 個月新高；前 5 月累計營收 18.73 億元，年增 26.6%。

受惠遠距及 5G 應用帶動，近來利基型 DRAM 需求大增，但由於大廠將產能移轉至 CMOS 製程，及小廠轉至 NOR Flash/PMIC/DDIC 等應用影響，在需求增加下，DDR3 面臨缺貨，價格漲幅也較大，鈺創 DDR3 產品為大宗，營運因此受惠。

鈺創專攻利基型 DRAM IC 設計，在市場需求強勁，加上漲價效益發酵下，今年第一季營運順利轉盈，終結 5 年半以來單季營運虧損頹勢，稅後純益達 5400 萬元，每股賺 0.2 元，創近 7 年來單季新高。

鈺創看好，今年在遠距應用及 5G 需求推升下，DDR/ DDR2/ DDR3/ DDR4 DRAM 等產品需求暢旺，且漲價效益延續，全年營運穩健成長無虞。

而同樣具有利基型 DRAM 產品線的記憶體 IC 設計廠晶豪科 (3006-TW)，5 月表現同樣強勁，營收達 20.85 億元，月增 3.63%，年增 1.13 倍，續創新高。