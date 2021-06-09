鴻海砸43億元併購廣西玉柴物流 強化車用及物流布局

鴻海 (2317-TW) 今 (9) 日公告，斥人民幣 10 億元、約合新台幣 43.4 億元，收購中國廣西玉柴物流 100% 股權，藉此強化在中國車用以及物流相關布局。

鴻海是透過子公司准時達，以每股人民幣 4.1667 元，收購廣西玉柴物流 2.4 億股或 100% 股權，目的為長期投資。

據了解，鴻海此次併購，除了能強化准時達既有的物流業務，內部更規劃將准時達業務延伸至車用零組件運送，加上玉柴物流業務廣泛，除了物流外，更涵蓋乘用車、商用車整車銷售，有助鴻海未來拓展中國的車用市場。

根據官網資料，玉柴物流是中國汽車經銷商集團百強企業 (第 66 名)、中國商用車經銷商 50 強企業 (第 7 名)，經營的主流商用車及乘用車品牌，包括柳汽、東風、江淮格爾發、上汽紅岩、陝汽，上汽大眾、北京現代、紅旗、東風悅達起亞、上汽榮威、上汽名爵、Jeep 及平行進口車等。

此外，玉柴物流也在玉林、南寧等地建造大型汽車產業園區，打造汽車交易、汽車金融以及汽車維修等服務平台。

在物流業務方面，玉柴物流在中國 28 個省，擁有 200 多個物流營運網點、24 萬平方米倉儲空間。