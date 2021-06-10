TIFA復談近了 WSJ：台美貿易官員最快周四對話

華爾街日報 (WSJ) 周三 (9 日) 引述知情人士說法報導，美國貿易代表戴琪 (Katherine Tai) 計劃最快周四和台灣經貿談判代表鄧振中對談，重啟川普時代停擺至今超過四年的美台貿易暨投資架構協定 (TIFA) 會議。

美國國務卿布林肯 (Anthony Blinken) 周一在眾議院外交事務委員會就透露口風，表示美國「正在與台灣就某種框架協議對話，或很快就要對談，這些對話應該開始了。」

TIFA 談判可回溯到 1990 年代，是台美經濟合作的象徵，但在前總統川普上台後便停擺，當時擔任美國貿易代表的萊特海澤 (Robert Lighthizer) 認為台灣是阻止美國商品進口的重商主義國家，而且他的重心也放在和中國的貿易談判上。

台灣駐美代表並未立即回應 WSJ 的報導，美國貿易代表署 (USTR) 也拒絕評論戴琪和鄧振中之間是否將舉行對談。

美國國會一些友台派希望台美關係可以更進一步，簽署台美雙邊貿易協定 (BTA)，但白宮一名不具名的資深官員表示，拜登政府尚未做出決定，他說：「如果我們重啟對話，先要做的是趕進度。我們和台灣的經貿關係正在持續深化。」

德國馬歇爾基金會的台灣議題專家葛來儀 (Bonnie Glaser) 日前表示，拜登政府高層持續鼓勵戴琪舉行 TIFA 對談，台灣也希望盡快展開，但中國擔心台美恢復 TIFA 對話，若最終促成自由貿易協定 (FTA)，可能鼓勵英國等其他國家也與台灣展開貿易對話。