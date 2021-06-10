張志誠觀點：Fed動向未明 台股應有的操作守則是什麼？

1.6/10 美國將公佈的消費者物價指數 (CPI) 很有機會將刷新歷史高點，從 5 月份美國二手車均價飆升約 10.8% 漲幅超越 4 月的 10%，外資瑞銀預估 5 月的 CPI 很可能再次驟升，其實近期從美國的運動賽事現場觀看人口變多，以及疫苗經過施打後多數大州社交的開放，這讓已經閉關將近 1 年的歐美市場會產生強力的消費，雖然短期間因為指數上漲後會有通膨過熱的疑慮，而從美股三大指數，包含台股短線的回檔可以看出外資在 Fed 下一步動向確定以前，也是選擇先觀望以對全球市場都有減碼的現象，我們觀察外資應是中性態度，關鍵在於美股與台股近期的回檔都是屬於量縮式的修正，在經濟學的角度財政支出的擴增，以及消費率的上升本就一定會推升通膨率，我還是強調通膨率沒有連續兩季超過 FED 的預估數字的話，Fed 應不會有太大政策上的改變，所以市場短期的謹慎可先視為股市過熱的降溫即可。

2. 再者台股外資今天賣超的主要個股，大多為前波低點買超較多上來獲利的公司，顯見外資因應國際重要會議的動作是再減碼進行價差的操作，我建議投資人還是緊抓 5 月份營收持續成長，而正好在本週來股價回檔的公司，這就是基本面與股價產生短線的背離，等候守株待兔的時機點再動作。目前我們觀察營收成長較明確的族群有 IC 晶圓、航運類股、IC 載板。

力積電 (6770-TW)

產業面：去年因新冠肺炎疫情肆虐影響，導致實體經濟的需求大受打擊，但是實體經濟的衰退卻也同時帶動宅經濟的成長，避免出門與跟人接觸的情況下要繼續工作與生活，就必須仰賴資訊科技的應用。力積電深耕晶圓代工多年，已經擺脫過去標準型記憶體大起大落的產業宿命，這次整個產業大環境利多帶動下，晶圓代工供不應求，5 月份營收年成長 32.55%，第一季年成長 23.58%。晶圓供不應求的趨勢有望繼續到 2023 年，若這個趨勢正確，營收將會繼續維持成長。

晶豪科 (3006-TW)

產業面：晶豪科的產品線著重在利基型 DRAM、NOR Flash、SLC NAND 三個主要領域，從去年底到現在出貨動能持續成長，今年因為疫情因素影響，改變人類的行為模式，帶動整個記憶體和晶圓的需求，還有多國都仍在封城，疫情還沒有退燒的情況下，宅經濟已經不是個流行詞而已，已經是個結構上的需求改變，所以記憶體供不應求的情況還會延續，晶豪科 5 月份營收年成長 113.06%，第一季年成長 35.69%，成長很有機會延續下去。

立即免費加入張志誠粉絲團，可獲得更多資訊分享

股市帝國張志誠 LINE 粉絲團

https://lin.ee/mPZB06s

股市帝國張志誠 YOUTUBE 影音頻道

https://www.youtube.com/channel/UCCe4ROy5DoIHyvpKD961PuA

股市帝國張志誠 TELEGRAM 頻道

https://t.me/morehappy1688

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險