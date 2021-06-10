陸股先蹲後跳 下半年漲聲大

A 股自農曆年後歷經數月整理 5 月重拾行情，滬深 300 指數近一個月 (截至 6/9 日) 上漲平均 4.81%，明顯優於 S&P 500 指數的 - 0.31%。但今年以來，陸股受制於貨幣政策逐步正常化拖累，指數先漲後跌，目前位置幾乎去年底相近。然觀察投信投顧公會分類 - 中國 A 股共 13 檔基金，近 6 個月仍有平均 8.56% 的表現 (見下表)，兆豐國際中國內需 A 股基金以近兩倍於同類基金平均的 18.24% 暫居鰲頭，顯見主動操作基金仍有其利基。

兆豐國際中國內需 A 股基金經理黃家慶指出，由於中國疫情控制得宜，加上疫苗施打順利，預期年底可達群體免疫目標，企業獲利、居民消費將漸入常軌，景氣行情有機會引領陸股多頭走勢。依據中金公司預估 2021 年全體 A 股、A 股 (扣除金融) 上市企業淨利潤年增率分別達 26.4%、47.3%，在低基期效應下，成長率明顯高於前兩年，成為陸股最佳後盾。此外黃家慶也表示，近期包括端午節、中共建黨百年，兼具宴客、送禮性質的白酒需求可望提升，6 月應屬投資白酒最佳時機。依據 WIND 資料統計近 12 年中證白酒指數，6 月份進場投資，持有至 6 個月的平均報酬為 22.59%，若延長至一年，投資報酬率則提升為 35.90%，主因後續仍有中秋、國慶、尾牙、農曆年節購物延續白酒熱度。而且中國居民人均可支配收入超過 3 萬元人民幣（2020 年底），相較 2010 年增加一倍，所得提升讓高端白酒需求益加暢旺。

參與中國股市行情，相較直接投資 A 股，若以主動型基金較能平衡風險，觀察投信投顧公會分類，以新台幣計價級別的 13 檔中國股票型基金，近 6 個月、及 1 年平均漲幅分別為 8.56%、44.67％（截至 5/31），表現均較滬深 300 指數漲幅為佳，其中兆豐國際中國內需 A 股基金績效優於同類基金平均，近 6 個月漲幅為 18.24%，近 1 年漲幅為 68.37%（截至 5/31）。展望後市，隨歐美消費需求回溫的帶動，中國 4 月份的境內零售年增、海外出口年增率維持正增長，不但帶動經濟復甦，更激勵 A 股企業獲利在今 (2021) 年擁有雙位數正成長，使中國股票基金之投資機會更受注目。

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