【日盛投顧】指數站上萬七及所有均線之上

◆盤勢分析

1. 資金回流電子族群，台股開高震盪走高，盤中於 5 日及 10 日均線附近波動，尾盤買方力道強勁且收復所有均線，終場指數上漲 193 點，漲幅 1.14%，收在當日最高點 17,159.22 點，成交金額為 4,115.44 億元。三大法人合計買超 159.48 億元：外資買超 161.17 億元、投信賣超 18.74 億元、自營商買超 17.05 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：價漲量增，後市價量不宜背離，方對反彈上攻有利。

（2）、均線：指數站回所有均線之上，支撐為 16,750 點附近，壓力為 17,550 點附近。

（3）、技術指標：KD 死亡交叉，但開口收斂，有望轉為反彈格局。

3. 櫃買指數較加權指數強勢，尾盤收在 206.79 點，上漲 1.62%，支撐為 202 點附近，壓力為 210 點附近。

4. 台股選股方向可留意半導體、生技、綠能、金融等族群。

半導體、伺服器、生技、太陽能等強勢

1. 伺服器：伺服器產業在先前庫存去化後，加上新平台推出，整體需求第二季明顯復甦；隨著疫情改變生活型態，遠距商機續揚，未來商機可期，相關個股如 2368 金像電、5274 信驊、3533 嘉澤等週四表現佳。

2. 太陽能：國際能源署（IEA）預測，到 2025 年太陽能有機會取代煤炭，成為世界最大的電力來源，2030 年太陽能發電量更有望達到目前的 3 倍以上，近期產業鏈漲價潮兇猛，帶動相關個股如 3691 碩禾、3576 聯合再生、6477 安集、3686 達能等週四皆有 4% 以上漲幅。

3. 生技：亞洲生技展將於 7 月開展，加上疫情尚未緩和，生技醫療題材仍為投資人關注焦點，週四新藥類股表現亮眼，相關個股包含 3176 基亞及 4743 合一等週四盤中漲停，而 6492 生華科、4128 中天、4174 浩鼎等週四則有 6% 以上漲幅。

4. 觀盤重點：台股近期於收復 5/11-12 大跌區間後開始震盪走弱，顯示 17,300 點附近壓力沉重，雖於 6/10(四) 大漲近 200 點並站回所有均線之上，但後續價量需同步上揚，才有利於反彈趨勢延續，建議可挑選產業前景佳及營收表現優者操作，選股上可留意半導體、生技、綠能、金融等族群。