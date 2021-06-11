美元多空因素交雜 人民幣中間價升116基點 創一週新高

在美國公債殖利率創逾 3 個月新低，與歐洲央行鴿派立場的相互影響下，美元指數小幅下滑，而週五 (11 日) 中國外匯交易中心將人民幣兌美元中間價調升 116 基點，報 1 美元兌 6.3856 人民幣，終止兩個交易日走貶之勢，並升至 6 月 4 日以來最高點。

即便美國 CPI 創下近 13 年新高，核心 CPI 則來到 19 年新高，不過美國 10 年期公債殖利率仍跌跌不休，週四已來到 1.464%，為 3 月 4 日以來最低水準，這為美元走勢帶來不利的影響。

但歐洲央行公佈利率決議，維持三大關鍵利率不變，符合市場預期。歐洲央行預估利率將保持在目前或更低的水準，直到通膨前景在其預測範圍內強勁收斂到足夠接近但低於 2% 的水準。

而歐洲央行鴿派行動，則為美元帶來提振。在一多一空影響下，市場將左右短線匯率走勢的因素放在下周 FOMC 會議。

相較於歐美各國，中國貨幣政策則相對偏緊，在此帶動下抵消中國人行有意阻升人民幣的意圖。中國外匯交易中心今日將人民幣調升，離岸人民幣受到刺激小幅走升，一度升破 1 美元兌 6.38 人民幣。

資料來源: 新浪財經, 離岸人民幣匯率日線走勢

截至上午 10:17 止，離岸人民幣暫報 1 美元兌 6.3834 人民幣，小升 6 基點。

在岸人民幣則暫報 1 美元兌 6.3874 人民幣，升值 58 基點，升值 0.09%。