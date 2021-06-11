〈台股盤中〉電子成交比重過半 資金良性輪動一度大漲百點

端午連假在即，不過，上市櫃 5 月整體營收繳出亮眼成績帶動下，台股指數今 (11) 日以小漲 41 點開出，收復 17200 點關卡，盤中漲勢擴大，漲點一度超過百點，航運、造紙買盤再起，同時，資金持續流向電子股，使電子股成交比重超過 50%，維繫健康輪動格局。

航運股盤中占大盤成交比重仍有 25% 上下，正德一度漲停後壓回至漲 5% 上下震盪，萬海漲半根停板左右，長榮、四維航和新興漲逾 3%，陽明、慧洋 - KY、中航和台航漲逾 2%。

造紙族群續強，華紙續漲逾 4%，永豐餘漲 3%，榮成和寶隆漲 2%。由於網購買氣熱絡，物流相關業者表現偏強，榮運、宅配通、嘉里大榮穩在盤上。

電子族群中，二線光學鏡頭廠齊漲，先進光漲停，佳凌漲半根停板上下，聯一光漲近 4%。砷化鎵族群持續轉強，聯亞漲逾 3%，穩懋漲超過 2%，宏捷科和全新也穩在紅盤上。

生技族群有高端疫苗解盲成功，早盤即漲停鎖死，基亞、云辰連帶漲停。

國泰證期研究部指出，5 月中旬國內疫情失控後股市爆天量下殺，後續反彈量能縮減，近期指數雖彈至萬七附近，整體價量結構仍未轉為正向，後續仍待指數具利多轉強時量能同步擴增，否則萬七上壓力將難有效突破。

近期電子成交比重雖稍有回升，但與過往接近 70% 比重仍有距離，續航力仍待觀察，因此，後續須等待大盤和電子成交比重同步回升。

元大投顧則表示，從技術面來看，5 月 K 棒雖終結前波連 6 紅的勁揚格局，但下影線長達 1909 點，周線連 3 周走升後，隨著電子、金融、傳產類股良性輪動，有望延續高檔震盪的走勢。