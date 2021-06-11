〈房產〉忠泰建設砸8.88億元 卡位台中七期豪宅聚落建地

據實價登錄揭露，台中七期惠中二街精華區段，今年 4 月出現總價高達 8.88 億元、建坪約 702.1 坪、地坪約 346.8 坪的透天店面交易，由北部建商忠泰建設以「忠泰領航建設」的名義，砸 8.88 億元整排買下，這是忠泰建設開發科博館豪宅建案後的另一大動作。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，忠泰建設先前就曾在繼科博館一帶推出豪宅「忠泰老佛爺」，本次進軍七期，已是忠泰建設第二度在台中精華區布局，且這回直接卡進七期的核心「C 位」！因該地四周環繞著「聯聚信義」、「宝格」、「丽格」等指標豪宅社區，往後推案深具創價空間。

由於忠泰建設本次買進的惠中二街整排透店，與停車場相鄰，推估忠泰後續應會進一步整合周邊的停車場土地，使基地條件更臻完美，而整合期間，則可持續收取店租增進收益。

台灣房屋集團趨勢中心經理陳定中指出，在忠泰購地之前，同樣來自北部的豪宅建商大陸建設與中悅，也先後在七期夏綠地北側的惠中一街至惠中三街區段獵地。2017 年中，大陸建設就以 14.02 億元，取得惠中一街及市政北七路口的惠國段 111 號角地；去年 8 月，中悅建設也擲 26.78 億元，買進惠中二街、市政北七路與惠中三街的三面臨路停車場土地

今年 4 月忠泰建設則以 8.88 億元，搶下中悅所購土地對面的惠中二街透天房地，且購地每坪單價約 256 萬元，與中悅的 255 萬元相近。

陳定中分析，北部豪宅建商很有共識的在同一區段購地，是因該區段鄰近大遠百、國家歌劇院、市政中心及綠十字園道，地段條件出色，且七期的新六、新七土地，容積率分別高達 600% 及 480%，屬台中開發強度極高的地目，加上該區段又已形成豪宅聚落，對北部豪宅建商而言，是規劃層峰產品的理想地段，因而紛紛進軍該區段獵地，逐鹿台中的豪宅市場。