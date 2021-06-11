〈半導體廠染疫〉旺宏自費快篩外籍移工等千餘人 全數陰性

記憶體廠旺宏 (2337-TW) 今 (11) 日表示，公司以自有經費，在 9 日、10 日針對外籍員工，及居住地緣或工作而有潛在感染風險的同仁、外包廠商駐廠人員等約 1000 餘人，展開預防性防疫快篩作業，所有人員快篩檢測結果全數呈現陰性。

因應陸續發生的外籍移工確診事件，及為確保員工健康與工作環境安全，並響應政府鼓勵企業針對移工進行快篩檢測，旺宏展開預防性防疫快篩作業。

這項快篩作業由旺宏委託醫院專業醫事人員，至旺宏員工休閒活動中心前廣場執行，以分流、分組、保持防疫安全距離等流程進行檢測。

本次安排受檢對象除 300 多名外籍員工外，還包括住居竹南或頭份等地區的旺宏同仁或外包廠商駐廠人員約 700 餘人。

旺宏感謝同仁及外包廠商全力配合，及醫護人員不辭辛勞的協助與支援，並強調日後將持續依中央流行疫情指揮中心規定及流程進行相關作業，為防疫共同努力把關。

旺宏已啟動同仁居家上班，強化分區上班、分流管制，工廠採取分組輪班作業等。針對外籍員工也比照辦理，包括分組分流、外出登記、強化健康檢測、住宿人數管制及提高消毒頻率等將持續照顧員工健康，以確保營運不受疫情影響。

