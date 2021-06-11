【倫元投顧】區間震盪等待下週Fed會後結果

◆盤勢分析

美科技股大漲，台股今天持續再來挑戰 17300 上下短壓區，終場指數以上漲 54 點收在 17213 點，成交量為 4077 億。

下週三台指期結算、外資昨天仍持續加碼空單達 2.96 萬口，除非近日美股大漲上去或外資空單大幅回補，否則未來這幾天台股可能季線 16760 上下~ 17300 上下區間震盪，等待下週四 Fed 是否開始討論縮表計畫。

若 Fed 在 6 月中就開始討論縮表計畫，則美股和台股恐開始做短期較大震盪，如此就有機會再度回測半年線上下~ 年線上下打底。

若 6 月中 Fed 未討論縮表而令美股短期再挑戰高點，台股有機會再來 17300~17500 甚至 17500~18000 上下後再下來整理，因為即使 6 月中 Fed 不討論縮表，7 月底 Fed 也很可能將討論縮表。

不過縱使 Fed 如期計畫縮表，造成股市短期漲多回檔修正，也不會因此崩盤走空，因為確定縮表代表未來景氣仍是向上的多頭格局仍不變。

王信傑 分析師

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