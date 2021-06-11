IEA敦促OPEC+增產 估原油需求明年重返疫情前水準

國際能源總署 (IEA) 周五 (11 日) 發布每月原油展望報告稱，全球原油需求有望明年底重返疫情前水準，並重申 OPEC + 必須提高原油產量，使原油市場達到供需平衡。

IEA 預計，2021 年全球原油需求將增加 540 萬桶 / 日，並在 2022 年增加 310 萬桶 / 日，然而，隨著美國在內的非 OPEC 產油國提升產量，明年的原油供應估將以更快速度成長。

IEA 指出，今年非 OPEC 產油國原油供應量預計增加 71 萬桶 / 日，在現行產油政策之下，OPEC + 產油國總供應量估將增加 80 萬桶 / 日。

IEA 認為全球原油需求將持續復甦，因此呼籲 OPEC + 提高原油產量，以便為全球市場帶來充足供應，但其認為滿足需求的問題不大，並預期 7 月後 OPEC + 仍具有 690 萬桶 / 日的閒置產能。

IEA 稱，一旦伊朗核協議取得進展，各國取消對伊朗的制裁，短時間內將有 140 萬桶 / 日的原油流向市場。

針對上月中旬發布的 2050 年淨零排放報告，IEA 認為，各國的短期政策似乎並未支持各自做出的承諾，隨著原油需求持續上升，想要實現目標必須付出龐大努力。