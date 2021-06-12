郭台銘拚買疫苗 親自跟原廠接洽

鴻海 (2317-TW) 創辦人郭台銘積極爭取 BNT 疫苗來台，他的太太曾馨瑩今 (11) 日透露，郭台銘跟原廠疫苗接洽等凡事都親力親為外，就連夢話都是關於買疫苗。

曾馨瑩在網路社群平台上發文指出，郭台銘每天跟團隊為了疫苗的事情，忙著開會討論，不管是文件內容、藥商、冷鏈物流、原廠疫苗接洽等，都親力親為，是真心想幫忙、盡一份心力，盡自己的力量買疫苗，這二天甚至在半夜還聽到郭台銘說的夢話都是關於買疫苗。

她指出，自從郭台銘說要買疫苗後，經常會有路人道謝、加油打氣，大家的言語和眼神，都很渴望疫苗的到來，這是全島一心的目標，無形之中也感受到郭台銘的壓力很是沈重，因為不願讓大家失望，任人命隕落，仍會堅持努力至最後一刻。

曾馨瑩強調，現在每天都在跟時間賽跑，每拖一天就有幾十個生命消逝，也代表著每天有幾十個家庭破碎，晚一天就有可能再失去更多寶貴的生命，在這個艱難的時刻，無關政治，不分黨派，只單純想盡一份心力，團結絕對是逆境的解藥。

最後，曾馨瑩文末除了向第一線的防疫人員致敬外，也 hashtag 非常時期非常做法、多一種疫苗多一種選擇、做對的事堅持下去繼續努力等標籤。