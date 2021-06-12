〈熱門股〉外資歸隊回補 台積電重回600元大關

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 在外資歸隊回補下，加上調升第一季配息金額至每股 2.75 元，激勵本周股價走強，重回 600 元大關，周五 (11 日) 收在 602 元，寫近 1 個月來新高，並站穩 5 日線之上。

台積電 5 月營收 1123.6 億元，月增 0.9%，年增 19.8%，為歷年同期新高，受智慧型手機季節性因素影響，大客戶蘋果 5 奈米投片量下滑，導致 4、5 月營收未再創高。

不過，從台積電財測來看，法人估，6 月營收將明顯彈升，甚至可望衝破 1400 億元大關、再締新猷，第二季財測將可順利達標。

此外，台積電董事會決議今年第一季配發每股股息 2.75 元，為台積電 2019 年改採按季配息以來新高，打破過去連續 7 季配發 2.5 元現金股利的紀錄，也回應廣大投資人對於調升股息的期待。

美系外資最新報告看好，晶圓代工產業雖然可能受半導體景氣調整影響，但先進製程需求龐大，預期供應吃緊情況將延續至 2023 年，且台積電先進製程發展冠群雄，對其今年 EPS 預估值上修至 22.1 元，目標價上調至 880 元。

台積電日 K 線圖



