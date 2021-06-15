緯穎伺服器動能強 首度問鼎千金價位

緯創 (3231-TW) 集團旗下雲端伺服器大廠緯穎 (6669-TW) 受惠英特爾 (INTC-US) 新一代邊緣伺服器、雲端伺服器推出，加上下半年資料中心恢復拉貨，營運可望增溫，股價受利多激勵，首度叩關千金，盤中一度大漲逾 5%，最高來到 1030 元，再寫掛牌以來新高價。

緯穎今年大啖雲端資料中心需求成長商機，緯穎指出，短期雖有疫情、缺料影響供應鏈，但存貨充足穩定，營運具備彈性，今年也將推動兩相浸沒式冷卻技術，提升資料中心散熱效率、節能用電解決方案，力拚擴大市占。

緯穎也積極強化伺服器冷卻技術，透過參與資料中心液冷技術廠 LiquidStack 的 A 輪融資，建立策略夥伴關係、取得一席董事，雙方將利用兩相浸沒式冷卻技術，推進新一代資料中心 IT 基礎架構，促進雲端運算、邊緣運算、高效能運算應用發展。

美系外資日前也出具報告，認為緯穎 4、5 月營收已達第 2 季財測 70% 以上，反映營運強勁，預期緯穎下半年可望受惠主要客戶微軟 (MSFT-US)、臉書 (FB-US)、亞馬遜 (AMZA-US) 等擴大雲端資本支出，維持買進評等，目標價喊上 1035 元。

緯穎 5 月營收達 164.12 億元，月減 1.2%、年減 0.3%，累計今年前 5 個月營收達 723.14 億元，年增 11.59%。