【永豐期貨】晶圓雙雄及航海王領漲 台股續漲逾百點

期貨走勢

台指期週二上漲 17397 點至 17397 點。價差方面，台指期正價差擴至 25.71 點，電子期正價差擴至 0.67 點，金融期轉為正價差 0.64 點。現貨部分，三大法人買超 146.49 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加 2396 口至 - 5686 口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨空單增加 2150 口至 - 31269 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加 344 口至 - 7117 口。

週一市場靜待本週的聯準會利率會議，美債十年期殖利率上升，科技股表現強勁，台積電 ADR 上漲逾 2%，美股四大指數僅道瓊收黑，標普、那指收盤創新高，道瓊下跌 0.25%，標普 500 上漲 0.18%，那斯達克上漲 0.74%，費半指數上漲 1.41%。台股今天開高走高，無懼端午變盤說，加權指數終場大漲 0.92%，收今日最高 17371.29 點，成交量微增。權值股來看，台積電將於 17 日除息，每股配發 2.5 元現金股利，終場上漲 1.16%，收 609 元，聯電也上漲 3.67%，收 53.7 元，此外航運股今天強勢上攻，受惠於第三季旺季，陽明、長榮、萬海貨櫃三雄全面攻上漲停板，整體來看， 時間來到 6 月中旬，投信展開季底與半年度作帳，加上本土近日新增確診降至 200 例以下，而隨著疫苗開始施打，疫情不確定因素降低，有利台股多頭走勢。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 17500 點，賣權未平倉最大量集中在 15800 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.64 升至 1.71。VIX 指數下跌 1.09 至 16.64。整體選擇權籌碼面持續有利多方上攻。 (永豐期貨研調)



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