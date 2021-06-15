從銅到玉米 原物料市場顯示通膨高峰已過？

在上週美國公佈了高漲的消費者物價指數 (CPI) 通膨率數據後，市場正在等待聯準會 (Fed) 對通膨的最新看法，因為目前原物料多個市場已經見到通膨熄火之現象。

以木材為例，因為出不了門的美國人紛紛花錢改造房屋，成為了過去一年裡漲幅最大的大宗商品之一，木材自 5 月份觸頂以來已下跌 40%，欣欣向榮的房地產市場也已經降溫，一項衡量消費者購房計畫的指數在上個月下挫，銅價也已從歷史高位回落。

木材期貨價格 圖片：Bloomberg

一些關鍵投入價格漲勢放緩並不意味著整體通膨數字的飆升是一個錯誤信號，因為美國實體經濟仍有許多領域因為供給不足且需求旺盛，導致價格處於多年高位，但對於聯準會決定是否以及何時縮減政策援助時，一些市場信號提供了聯準會繼續保持耐心的理由。

其中之一是，美國公債市場不為通膨率創下自 2008 年新高以來所動，另外，美股也不以為意，S&P 500 指數上週再創歷史收盤新高。

The Sevens Report 前美林交易員 Tom Essaye 表示：「儘管通膨率很高，但壓力已經開始緩解，市場認為聯準會認為高通膨是短期現象的觀點是對的，不必擔心聯準會過快升息或經濟存在通膨問題。」

工業原物料：

原物料價格上升一直在引發對通膨的擔憂，因需求成長以及對全球經濟復甦的樂觀情緒，原物料商品價格今年大幅上漲，但市場近期一直在控制多單部位，甚至銅價最近跌破每噸 10000 美元。

另外，美國中西部熱軋鋼卷期貨價格 5 月份觸及歷史高點以來，價格表現即相當穩定，已並未再刷下新高。

National Securities 首席分析師 Art Hogan 表示，目前看到很多重要的工業原物料價格短期見頂，估計原物料表現火熱將是暫時的，未來總供給將滿足總需求。

房地產市場：

在美國新冠疫情期間，許多美國民眾尋求在遠離人口密集的市中心購置新房，使得房地產市場需求強勁，低利率也有助於維持人口稀少地區的住房需求。

但經濟顧問機構 A. Gary Shilling & Co 總裁 Gary Shilling 表示，美國房市有可能出現放緩的跡象，因為前美國房市供給正越來越多，不少買家也已在高價前退縮。

Gary Shilling 認為「房市泡沫正開始破滅」，雖然許多美國民眾可能會繼續偏愛遠離大城市的住宅，但隨著新冠疫情消退，也將有不少人願意回到市中心。

木材：

住房需求旺盛和供給不足導致今年木材價格上漲，這是在美國蓋房子比以往任何時候都更昂貴的因素之一。

但目前木材市場也出現緩和跡象，隨著鋸木廠正在提高產量，買家暫停採購，在創下史上最大單週跌幅後，木材期貨週一繼續下跌。

芝加哥木材期貨價格上週下跌約 18%，創下木材主力約自 1986 年有數據以來的最大跌幅。

農產品：

巴西的極端氣溫和乾旱，幫助引發了今年初市場對作物供給稀缺的擔憂。

但是，天氣好轉的前景以及拜登政府發布的有關生物燃料強制混合的報告等因素，幫助逆轉了近期的價格漲勢，玉米價格已跌至 4 月中旬以來的最低水平附近，大豆價格也出現下跌。

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