銀行寄望618購物節彌補內需缺口 刷卡網購回饋率10%起跳

疫情重挫內需消費，信用卡業者將目光聚焦 618 網路購物節，包括兆豐、國泰與合庫等相繼與網購平台合作祭出刷卡優惠，回饋率最高可達 10% 以上，如搭配銀行力推的「網購信用卡」回饋率可進一步提高。

起源自京東商城周年慶的 618 購物節，近年來聲勢直逼雙 11，在疫情緊繃，內需轉弱的當下，更讓銀行與電商對 618 寄予厚望，希望能藉此彌補消費疲弱的缺口。

觀察今年的 618 購物節，在疫情尚未降溫的情況下，許多民眾轉向在線上購物搞定生活所需，加上居家上班上課連帶讓不少 3C 商品炙手可熱，民眾正好可以趁 618 網購節入手。

兆豐銀行今年的 618 一口氣與 momo、PChome、蝦皮、Yahoo 購物及東森購物，除了滿額回饋外，指定檔期刷兆豐卡回饋率還能衝破 10%，如果選擇以再主打網購的「e 秒刷」合作，國內不限網購平台最高還能再賺 3%，回饋率最高可達 13.3%。

兆豐銀表示，新推出的 618 網購促刷檔期涵蓋整個六月份，考量疫情期間民眾可能有資金調度需求，加碼推出單筆分期滿額且完成登錄就能獲贈最高千元刷卡金的優惠。

包括單筆分期滿 5000 元送 400 元、滿 12000 元回饋金可達 1000 元，指定期間單筆分期滿 6000 元送 618 元，回饋率換算超過 10%。