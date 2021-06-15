17家銀行勞工紓困網路大塞車 某家最大流量爆衝20萬人次

勞工紓困貸款今 (15) 日第一天開放申請，限額 50 萬名，一早許多銀行出現網路大塞車，銀行局副局長黃光熙表示，經統計有 17 家銀行在第一天出現網路塞車，某家銀行最大瞬間流量暴衝湧入 20 萬人次，黃光熙比喻「就像演唱會售票網站一樣，流量過大所以當機」，不過經過流量分流，目前紓困貸款運作尚屬正常。

勞動部今年再度開辦勞工紓困貸款，共 36 家銀行協助承辦，黃光熙表示，勞工紓困貸款第一天，9 點一開放，民眾就踴躍申請，造成許多銀行瞬間流量過大，出現網路塞車情形，銀行局亦立即進行了解。

據統計，共有 17 家銀行出現塞車問題，惟各家銀行發生塞車的時間不一定、塞車狀況有時快有時慢，其中有某家銀行瞬間流量最大曾一口氣湧入 20 萬人次，造成很大負荷量。

黃光熙進一步表示，已要求各銀行針對勞工紓困貸款，提升網路效能，並採取流量分流措施，銀行局並持續監控中，目前紓困貸款運作尚屬正常。

由於紓困貸款申請盡量鼓勵民眾採取網路辦理，甚至有些銀行僅提供線上申請，例如中國信託銀行、國泰世華銀行都只受理線上申請，因此也提醒各銀行要強化網路設備，注意不要影響既有網路交易；至於有提供臨櫃辦理者，在民眾有臨櫃需求時，則要注意人流控制。

其中，中國信託統計，截至今天晚上 7 點，該行已受理近 6000 筆申辦成功，其餘無法立即連線申請客戶若留下聯絡電話，該行會於系統服務穩定時，主動簡訊通知客戶上網申請。而該行勞工紓困貸款網頁今日截至下午 5 點，累計瀏覽數達 97 萬人次。