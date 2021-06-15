〈鴻海入股碩禾〉斥10億元參與私募 持股10.5%成第二大股東 加速電池材料開發

鴻海 (2317-TW) 今 (15) 日公告，子公司鴻揚創投參與碩禾 (3691-TW) 私募，斥資 9.95 億元，取得 8000 張或 10.54% 股權，成為第二大股東；每股均價 124.4 元與碩禾今日收盤價 160 元相較，折價幅度約 22.25%；鴻海表示，藉由此次入股，加速電動車電池材料開發，逐步補足關鍵拼圖。

鴻海表示，此次認購碩禾私募股權有二大原因，一是碩禾在現有的動力電池正負極材料擁有自主研發技術；二是碩禾近年積極開發電動車電池材料相關領域，在鴻海發展電動車領域中，具有上下游材料供應互補的綜效。

碩禾近年來積極布局電動車領域，除內部發展動力電池負極材料外，亦轉投資芯和能源、榮炭 (6555-TE)、及創奕能源，涵蓋動力電池正負極材料及電動大巴車市場。

鴻海表示，藉由此次入股碩禾，除了能逐步補足集團在電動車動力電池領域關鍵拼圖，且隨著一系列電動車關鍵技術到位，也推進搶攻全球電動車市場的布局。

據了解，碩禾已經是 MIH 電動車平台聯盟成員之一，鴻海則透露，目前 MIH 平台已經超過 1600 多家軟硬體業者參與。