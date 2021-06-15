企業、投信須強化ESG資訊揭露 兩大指引下半年出爐

ESG 日漸受全球高度重視，為強化企業永續經營及資本市場競爭力，金管會證期局副局長蔡麗玲今 (15) 日表示，金管會將於 2021 年強化「年報資訊揭露」及「投信基金 ESG 資訊揭露」，其中，2021 年 7 月底前投信基金 ESG 資訊揭露規範會上路，而公發公司年報對 ESG 資訊揭露指引今年底前也會出爐。

金管會去 (109) 年 8 月 25 日發布「公司治理 3.0 - 永續發展藍圖」，有鑑於 ESG 資訊揭露重要性，金管會將於今年強化年報資訊揭露及投信基金 ESG 資訊揭露，以進一步促使企業重視企業社會責任。

（一）強化年報資訊揭露

為使公開發行公司建立永續經營概念及重視氣候變遷議題，金管會已於去 (2020) 年修正「公開發行公司年報應行記載事項準則」，要求公司應揭露公司營運相關的 ESG 議題的風險評估及其管理策略，並評估氣候變遷的潛在風險、因應措施及溫室氣體盤查等資訊，為進一步提升各公司 ESG 資訊揭露品質及提供更具可比較性的資訊，將修訂年報附表、增訂參考範例及揭露指引。

蔡麗玲表示，過去公發公司揭露 ESG 資訊只有「文字性」描述，未來要求揭露量化資訊，相關年報指引預計今年底出爐，以引導公司揭露較為重要的環境及社會議題，如在環境方面，揭露碳排放、用水量、廢棄物等量化資訊；在社會方面，揭露職業安全（如職災數據）、職場多元化與平等（如女性職員及高階主管的佔比）等，提供更為具體明確及量化的內容，以讓企業明年發布年報時，可以揭露今年相關 ESG 資訊。

（二）強化投信基金 ESG 資訊揭露

現行規定是若投信發行標榜 ESG 基金的話，至少 60% 要投資 ESG 主題相關標的，由於有愈來愈多投信發行 ESG 相關主題的基金，因此，金管會近期參考國外主管機關對 ESG 基金資訊揭露規範，研議訂定規範 ESG 基金資訊揭露共同格式，加強基金公開說明書在 ESG 投資方針揭露事項的完整性，這些審查監理原則草案已請投信投顧公會對外徵詢業者意見，預計於今年 7 月底前發布。

蔡麗玲表示，截至 4 月底，國內投信業者已發行 25 檔 ESG 公司治理、綠色環保相關基金，規模 1215 億元；屆時將於基金觀測站設立 ESG 基金專區，這些 ESG 主題基金都需要強化揭露 ESG 的資訊，舊基金若不符合新規範的話就要調整，調整的緩衝期初估不會短於 6 個月，若揭露不符合 ESG，將要求限期改善，若情節重大不排除處分。

蔡麗玲表示，隨著全球氣候變遷及新冠疫情帶來的衝擊，各國皆將永續發展的推動列為首要議題，金管會亦將持續關注國際發展趨勢，研議相關推動措施，以強化我國資本市場永續生態圈，提升國際競爭力。