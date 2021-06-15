【富蘭克林】正向解讀通膨數據，股票型資產獲資金流入

彭博資訊 ETF 統計：預期聯準會維持寬鬆政策，資金流入全球股票型資產

美國五月 CPI 及核心 CPI 分別年增 5% 及 3.8%，創 2008 年 8 月及 1992 年以來最大增速，但市場解讀乃低基期因素所致，預期聯準會將維持寬鬆政策，科技及生技醫療類股引領史坦普 500 指數再創歷史新高，全球股市收高。依據彭博資訊統計，截至 2021/6/14 過去一週 ETF 資金淨流量顯示，整體股票型 ETF 近週獲資金淨流入 190 億美元，主要淨流入全球及美國股市各 79 億及 59 億美元，歐洲、新興市場、日本、中國及東歐股市亦分別有 31 億、20 億、3.7 億及 2.3 億美元，而亞太及拉美股市則分別淨流出 4.2 億及 0.3 億美元。(附表一)

富蘭克林證券投顧分析，本週聯準會會議預期將維持現行利率及購債規模不變，焦點將放在經濟展望、利率點陣圖及貨幣政策前瞻指引。根據彭博資訊 6/4~10 調查 51 位經濟學家結果顯示，受訪者預期聯準會將上調今年經濟成長率至 6.6% 及今明年通膨預估，約四成受訪者預估八月下旬 Jackson Hole 會議時聯準會將釋出縮減購債規模的訊號，24% 預估九月宣布，逾五成受訪者預期利率點陣圖中位數將顯示 2023 年將升息一碼，其餘則預估最快 2024 年才會升息。回溯 2013/5/22 聯準會前主席柏南克意外表示未來幾次會議可能討論縮減公債購買規模，曾引發 MSCI 全球股市指數跌至同年 6/24 低點，同期間彭博巴克萊美國高收益債下跌 4.71%(彭博資訊，原幣計價)，但隨著市場消化聯準會政策調整預期，風險性資產回歸基本面而走揚。進入夏季，市場將反覆在景氣、通膨及政策方向間摸索尋找方向，股市高檔震盪難免，建議投資人可以側重價值循環股的美國平衡型基金為核心，以穩健方式參與美國經濟重啟後的復甦行情，股票資產採分批加碼 + 定期定額策略，涵蓋創新成長及價值補漲、美國及新興亞洲布局，並留意受惠拜登政策的基礎建設產業，網羅多元投資機會。

富蘭克林潛力組合基金 (本基金之配息來源可能為本金) 經理人格蕾絲 ‧ 赫菲表示，在經濟復甦階段，價值股因在金融、工業等景氣循環產業的比重較高，加上價值股相對成長股的評價仍處於長期低檔，看好價值股仍有回升空間。看好金融類股除了與景氣呈現正向連動之外，利率上揚環境有助銀行業利差擴大進而帶動獲利能力改善，而美國大型銀行資本充足，後續股利配發及庫藏股買回可望提升，有望帶動金融類股後市表現。

美盛凱利基礎建設價值基金 (原名為：美盛睿安基礎建設價值基金 *)(本基金之配息來源可能為本金) 經理人尼克．蘭利表示，除了電力等公用事業之外，基礎建設產業也涵蓋鐵路、公路及機場 (簡稱鐵公機) 等使用者付費資產，近期我們觀察到美國的鐵路及公路運輸量因為防疫限制放寬而明顯上揚，長期獲利能見度回升，下半年全球經濟解封後的復甦前景值得期待。

附表一：主要股票型 ETF 資金流向統計 (單位：百萬美元)

基金地區 / 日期 近一週 6/7~6/14 近一 個月 近三 個月 今年來 基金地區 / 日期 近一週 6/7~6/14 近一 個月 近三 個月 今年來 股票 19,011 73,319 247,598 493,258 新興市場 * 2,027 4,654 10,638 30,945 美國 5,905 25,025 124,049 215,113 中國 233 -2,198 -3,347 -369 全球 * 7,936 22,845 67,187 157,485 亞太 * -415 209 -2,009 6,763 歐洲 * 3,120 10,902 16,877 18,676 拉美區 * -29 -51 28 5 日本 368 4,098 10,664 19,956 東歐 * 13 8 34 38

資料來源: 彭博資訊，截至 2021/6/14，統計彭博資訊可查詢之所有 ETF 資金流量，共 6703 股檔票型 ETF，彭博更新時間為 6/15 6am(紐約時間)。* 全球：國際 + 全球股票型 ETF，歐洲：歐元區 + 歐盟 + 歐洲不含英國 + 歐洲地區 ETF，亞太 *：亞太 + 亞太 (不含日本)+ 香港 + 南韓 ETF。

附表二：主要類股 ETF 資金流向統計 (單位：百萬美元)

排名 基金類股 2021/6/7-6/14 基金類股 今年來 1 核心消費 1,139 金融 11,339 2 科技 590 能源 5,118

資料來源: 彭博資訊，截至 2021/6/14

亞洲股市外資動向與陸股北上 / 南下資金

市場等待與消化美國五月份通膨數據，新興股市多數小幅收紅。過去一週外資於亞洲買多賣

，以買超印度股市 8.4 億美元最多，台灣、印尼、南韓、泰國及菲律賓股市亦分別獲 3.9 億、

2.1 億、1.5 億、1 億及 0.2 億美元買超，越南及馬來西亞股市則分別遭賣超 0.4 億及 0.2 億

美元。滬港通北上資金過去一週淨流入 29 億人民幣，南下資金則淨流出 15 億人民幣。(附表

三、四)

附表三：主要新興亞洲國家外資買賣超統計 (單位：百萬美元)

國家 近一週 (6/7~6/14) 本月以來 今年來 國家 近一週 (6/7~6/14) 本月以來 今年來 南韓 151 507 -14,394 菲律賓 19 126 -1,338 台灣 394 -180 -12,529 印尼 211 346 1,195 泰國 104 229 -1,926 印度 843 1,434 8,020 越南 -38 -232 -1,571 馬來西亞 -23 -71 -815

資料來源：彭博資訊，截至 2021/6/14。

附表四：北上 / 南下資金 - 滬深港通統計 (單位：百萬人民幣)

2021/5/24~5/28 2021/5/31~6/4 2021/6/7~6/11 今年來 陸股通北上資金淨額 46,814 8,888 2,931 214,884 港股通南下資金淨額 6,360 3,601 -1,547 386,417

資料來源：彭博資訊，截至 2021/6/11。

過去一週整體固定收益型 ETF 資金淨流入 75 億美元，除新興市場固定收益型 ETF 小幅流出 1.4 億美元外，其餘區域皆獲資金淨流入，其中以流入美國固定收益型 ETF55 億美元最多，全球、新興市場當地貨幣及歐洲固定收益型 ETF 億分別有淨流入 8.5 億、2.2 億美元及 2 億美元；以投資信評類別觀察，投資等級債及高收益債 ETF 近週分別獲資金淨流入 55 億及 10 億美元。(附表五)

附表五：主要債券型 ETF 資金流向統計 (單位：百萬美元)

基金地區 / 日期 近一週 近一 個月 近三 個月 今年來 基金地區 / 日期 近一週 近一 個月 近三 個月 今年來 固定收益 7,496 30,907 91,438 132,637 新興市場 * -138 695 4,389 3,412 美國 5,525 19,870 57,165 80,339 新興市場當地貨幣 * 221 487 -81 556 全球 * 852 3,552 11,225 22,410 高收益債 ** 1,043 4,063 9,404 10,461 歐洲 * 199 877 2,718 626 投資等級債 ** 5,496 18,764 55,009 87,830

資料來源：彭博資訊，截至 2021/6/14，統計彭博資訊可查詢之所有 ETF 資金流量，共 2125 檔固定收益型 ETF，彭博更新時間為 6/15 6am(紐約時間)。* 歐洲包含歐元區、歐洲地區與歐盟，** 採資產類別分類，其他採地區分類。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 經理人愛德華．波克指出，面對後疫情時代的投資環境，我們樂觀中保有謹慎，相信透過靈活的資產配置調整及精選持股策略有望爭取超額報酬機會。目前配置股票高於債券，股票側重金融、能源、原物料及工業等循環類股，搭配科技、醫療與公用事業產業，網羅景氣回升及類股輪動契機，並藉由高收益債部位爭取債息收益及平衡股市波動風險。

美盛西方資產美國高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人伯加南表示，高收益債指數利差再收斂的空間有限，但透過精選持債仍可發掘投資機會，現階段以 BB 和 B 級債為主，比重分別約 45%、37%，產業上側重景氣循環產業配置近兩成，通訊、非循環消費及能源產業配置均約一成，追求創造資本成長和景氣復甦帶動的投資機會。

以上提及之基金配置根據富蘭克林坦伯頓基金集團，截至 2021 年 4 月底。

* 本基金自 2020 年 6 月 29 日更名，更名前: 美盛睿安基礎建設價值基金。

新興市場基金警語：本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。高收益債券基金警語：由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。

本基金之主要投資風險除包含一般固定收益產品之利率風險、流動風險、匯率風險、信用或違約風險外，由於本基金有投資部份的新興國家債券，而新興國家的債信等級普遍較已開發國家為低，所以承受的信用風險也相對較高，尤其當新興國家經濟基本面與政治狀況變動時，均可能影響其償債能力與債券信用品質。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。

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