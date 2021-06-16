〈紐約匯市〉美國5月PPI勁揚 Fed會議展開 美元觸及1個月高點

最新數據顯示美國 5 月生產者物價指數 (PPI) 加速攀升，帶動美元對主要貨幣周二 (15 日) 升抵一個月高點，但漲幅受到抑制，在美國聯準會 (Fed) 為期決策會議展開之際，交易員轉趨謹慎，等待縮減購債計畫的線索。

追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 一度漲到 90.677，是 5 月 14 日以來最高，之後收斂升幅，紐約尾盤時段微漲 0.04% 至 90.529。

周二的官方數據顯示，美國 5 月零售銷售下降幅度超過市場預期，消費支出從商品轉移到服務。但多項數據顯示物價壓力增溫，5 月 PPI 比 4 月勁揚 0.8%，比去年 5 月上漲 6.6%，都加速上揚且漲幅超過市場預料。

Western Union Business Solutions 資深市場分析師 Joe Manimbo 說：「通膨報告掩蓋了消費者熱情冷卻的影響，讓美元保持升值。」

Fed 周二起展開為期兩天的例行會議，預定當地周三 (台灣周四凌晨) 公布政策聲明。路透調查將近 60% 經濟學家預測，Fed 要到下一季才會宣布縮減購債。

英鎊對美元貶到一個月低點，分析師說，英鎊雖然跌破一個技術關卡，但沒有改變多頭格局。

比特幣前一日突破 4 萬美元整數關卡之後，周二守住這個價位， 因特斯拉執行長馬斯克表示，若挖礦能採用較乾淨的能源，將重新開放用比特幣買車，此外，向來支持比特幣的 MicroStrategy 公司宣布新投資。

截至周三 (16 日) 台灣時間約 6:00 價格：