【Wen姐筆記】疫情三級警戒後首度台指結算 提防藉指數掩護出貨

外資與融資雙資聯手拱台股的戲碼繼續上演，外資昨日再買超 142 億元，融資又增 48 億元，指數與融資都回到台灣本土疫情三級警戒前的位置! 加權指數經過連日來的掃雷，終於成功站上 17300 點，以 17371.29 點作收，成交值升溫至 4396 億元。今天為台灣進入疫情三級警戒後首度遭遇台指期結算，多頭老神在在? 儘管多方本月結算幾乎穩操勝券，但還是得提防藉指數掩護個股出貨! 多方愈拉高結算，觀察位置為 17366 點。關鍵點位為 17282、17333 與 17445 點。

多方昨日成功收復 17300 點城池，兩端哨站為為 17282 與 17313 點，多方如順勢將前進指揮所設在 17300 點城池，只要站穩 17333 與 17366 點之上，劍指 17500 的企圖未曾改變! 17400 點兩端哨站為 17384 與 17417 點。17445 點為 17500 點關前重要射門區，17500 點兩端哨站為 17486 與 17520 點。如能突破 17555 點，多方目標將放眼 17700 點城池! 17600 點兩端哨站為 17588 與 17626 點。

但如多方僅以收復三級警戒前失土為任務目標，任務達成後返航，17282 點未能守穩，須提防回測 17253 點與 17200 點，17200 點兩端哨站為 17186 與 17222 點，如棄守對多方攻勢不利，攻勢將有可能熄火! 而 17153 點為多方本波攻勢的最後防線，如棄守 17100 點多方重要補給站岌岌可危，兩端哨站為 17082 點與 17114 點，不宜再度棄守，否則恐再度引發多殺多!’

帶領多方士氣大振掃雷成功的主要功臣，電子台積電與聯電晶圓雙雄為推升指數主將，航運股則是最佳人氣獎。不過今日台指期結算，萬般拉抬為結算，外資與主力連 3 日偏多操作，目的只是在今日將過往 3 個交易日的操作變成鈔票! 投資人還是得留意在指數燈光美氣氛佳之際，大咖趁機將股票換鈔票!

指數如續往 17500 點城池挺進，站穩比路過重要，投資人需留意價量配合關係，不論是指數或個股，都不宜爆量收黑或留下長長避雷針! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)

