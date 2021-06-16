足球明星C羅一個動作 讓可口可樂市值一度減少40億美元

在社群媒體當道的年代，公眾人物一個不經意的小動作，也可能對一家公司的股價造成巨大的衝擊。

可口可樂 (KO-US) 本周股價下跌已逾 1%，遠遠落後於大盤平均。股價的轉折點發生在周一 (14 日)，葡萄牙足球明星 C 羅 (Cristiano Ronaldo) 參加的賽前記者會。

在 2020 歐洲國家盃葡萄牙對陣匈牙利的賽前記者會上，C 羅看見桌上兩瓶可口可樂，直接把它們拿開，舉起手上的水，說人們應該「喝水」。C 羅本人對飲食非常嚴格，並以避免含糖食物而聞名。

周一歐洲市場開盤時，可口可樂的股價為每股 56.1 美元。但當記者會結束，它已經跌 1.6%，至 55.2 美元，意味著市值損失 40 億美元。可口可樂股價周二收報 55.41 美元，跌 0.25%，主要靠當天後半段由 1% 的跌幅中強勢回彈。

(圖表取自 marca.com)

可口可樂是 2020 歐洲國家盃官方贊助商，每次記者會前，都會在受訪人前面放兩瓶可樂，原本是宣傳的最佳時機，但這次卻得到了反效果。

可口可樂隨後發表聲明回應，稱「每個人都有權選擇自己的飲品偏好」，每個人都有不同的「口味和需求」。