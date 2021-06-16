睽違5年台灣Q1手機出貨量年增2.7% 全年增幅有望同步轉正

研調機構 IDC 指出，受惠蘋果等中高階 5G 手機需求持續強勁，推升台灣今年首季出貨量達 138 萬台，年增 2.7%，寫 5 年來首次正成長，看好全年出貨量年增幅同步轉正。

IDC 認為，手機市場在全球疫情影響下，防疫用品、電腦等居家產品成為優先採購產品，排擠個人與家戶支出，加上全球經濟狀況不確定，均影響採購新手機時程，以致於台灣 5G 服務雖已於 2020 年中開台，但直到今年第 1 季，才出現 2017 年後首次的季度年增正成長。

IDC 表示，台灣智慧型手機市場自 2016 年便呈現年減態勢，看好今年中高階 5G 手機需求將延續，預期今年出貨量將出現暌違 6 年的全年正成長。

IDC 分析今年首季手機市場，蘋果市佔率達 40.9%，拿下冠軍，其次依序為三星 26.5%、OPPO 8%、vivo 6.9%，包含小米、紅米及 POCOPHONE 等小米品牌，市佔率 6.2% 位居第五；前五名手機品牌囊括 88.5% 市占，顯示台灣智慧手機市場品牌大者恆大的趨勢已然成型。

智慧手機價格方面，IDC 指出，在 4G 晶片供貨吃緊且台灣電信商將補貼轉移至 5G 手機影響下，今年第 1 季 5G 手機比例提升到 71.1%，同時帶動整體智慧型手機市場平均售價 (ASP) 年增 14.8%，其中，以 400-600 美元的中高階機型，以及 1000 美元以上的旗艦機型出貨量較多。