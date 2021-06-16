〈國巨法說〉陳泰銘：接單強勁長單能見度達3年 毛利率持續向上

被動元件大廠國巨 (2327-TW) 今 (16) 日召開線上法說，由董事長陳泰銘親自主持，與會法人透露，陳泰銘表示，目前接單相當強勁，且特規產品 (Specialty) 多是 1-3 年的長約，隨著營收比重拉升，產品結構改善，毛利率將持續向上。

陳泰銘指出，目前集團資源都集中在特規品，是跟著市場需求，目前產能可以因應未來 1-2 年市場需求，且特規品成長性高於標準品，在國巨的營收比重會持續提升。

陳泰銘表示，特規品訂單能見度普遍較佳，客戶通常會下 1-3 年長約，應用市場除車用外，還有工控、醫療、安規、航太等，目前國巨在車用市占率約 18%，工控 5-6%。

併購美國基美 (KEMET) 以及普思 (Pulse) 後，國巨集團產品結構大幅改變，特規品從過去 30% 提升至 75%、標準品從 70% 降至 25%，減少受到景氣波動的影響，國巨預估 2023 年時，特規品比重可以提升至 82%。

陳泰銘指出，過去標準品市場會因供需影響產品價格，進而影響毛利率，但利基型市場比較不會因短期供需而調漲產品報價，除了跟 2018 年價格大起大落的狀況不同，也是國巨不跟其他台灣同業相比的最大優勢。

陳泰銘強調，目前除高雄及蘇州廠區，基美墨西哥廠稼動率也都是滿載，都會持續擴充產能，標準品也會同步擴廠，但比重不會像利基型產品高。