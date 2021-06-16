中石化買三晃大甲廠交易告吹 將建代工體系擴大佈局OPP材料

中石化 (1314-TW) 去年 2 月宣布投入 4.65 億元，向三晃化工 (1721-TW) 購置台中大甲廠土地、廠房與設備，強化 OPP(鄰苯基苯酚) 下游產品佈局，不過，中石化今 (16) 日表示，雙方因對部分交易條件無法達成共識，解除買賣契約，未來將建立自己的代工體系，擴大亞洲市場 OPP 佈局。

中石化、三晃今日各自召開董事會，通過終止此項收購合作案，由於雙方對部分交易條件無法達成共識，合意解除資產買賣契約；至於中石化已支付的交易價款 1.86 億元，三晃也將全數退還，也因資產尚未點交，此次解除買賣契約，對雙方財報損益與營運沒有影響。

中石化 4 年前開始生產 OPP 原料，年產能 2000 噸，下游應用範圍廣泛，營收占比雖仍不高，但產品毛利表現佳；為朝向特化一貫化佈局，中石化因此向三晃買廠，切入下游產品領域。

據悉，中石化原先規劃購入三晃台中大甲廠土地、廠房與設備後，將接手該廠相關生產與營運，該廠主要產品為生產無鹵阻燃劑，而無鹵阻燃劑原料為 OPP，三晃為中石化客戶，也有向國外採購原料，但料源受限制、且供給不穩，導致產能始終無法發揮最大效益。

中石化本身擁有 OPP 產能，且為台灣唯一一家 OPP 供應商，在生產無鹵阻燃劑上，也相對具備優勢，可從原料做到下游成品，若順利收購三晃大甲廠，將有助推升毛利表現。

中石化指出，OPP 下游主要包括三大市場，高階光學材料、殺菌劑與無鹵阻燃劑，雖然與三晃收購合作交易案終止，但未來將建立自己的代工體系，擴大佈局日韓等亞洲市場。