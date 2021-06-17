Fed轉鷹派股匯雙挫 台幣貶近1角下探27.8字頭

美國聯準會 (Fed) 決議利率按兵不動，但 2023 年底前至少會升息 2 次，激勵美元指數走高，一舉衝破 91 關卡，人民幣等亞幣應聲走貶，新台幣兌美元今 (17) 日一度貶值近 1 角，下探 27.8 字頭，為近 3 周以來的低點，台股早盤也下跌逾 150 點，呈現股匯雙挫。

Fed 結束為期兩天的利率政策會議，會後決議利率維持 0%-0.25% 不變，並保持每月 1200 億美元的購債規模，符合市場預期。不過，FOMC 態度轉為鷹派，不僅大幅提高通膨和經濟成長的預期，還有過半委員預測， 2023 年底前可能會升息 2 次。

外資熱錢持續匯出，使得台北股匯雙雙走跌，新台幣兌美元匯價昨 (16) 日連二貶，收在 27.691 元，今日更直接摜破 27.7 字頭，最低來到 27.79 元，貶值 9.9 分，為 5 月 28 日以來的低點，不過，也有出口商進場拋匯，在兩股力道僵持下，台幣又回升到 27.1 元附近徘徊。

美國公債殖利率周三應聲飆升，美元指數 (DXY) 紐約尾盤上漲 0.63% 至 91.103，是 5 月 6 日以來最高。人民幣近期升勢也告一段落，中國外匯交易中心將人民幣兌美元中間價調貶 220 基點，報 6.4298 元，創三周新低。

比較亞洲貨幣今日表現，截至上午 10 點半，台幣兌美元貶值逾 0.1%，人民幣則貶近 0.4%，泰銖及日圓也呈現小幅貶值，而韓元兌美元則相對升值約 0.4%。