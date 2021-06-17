〈台股盤中〉台積電貼息、航海王拖累 跌破5日線

受美股四大指數收黑、權值股王台積電除息、航運股轉疲，大盤指數開低走低，盤中指數一度下跌逾 150 點，低點觸及 17150 點，資金轉進造紙、鋼鐵與光電、面板等族群。

聯準會預估 2023 年重啟升息，時程早於市場預期，美股聞聲下挫，台股也無法倖免，在台積電貼息、航海王股價轉弱拖累下，大盤指數開低走低。

權值股台積電今 (17) 日除息，每股配發 2.5 現金股息，今天早盤以 601 元開出後，一度下挫跌破 600 元，處於貼息狀態，盤中持續在平盤下徘徊整理。

航運股中，貨櫃三雄顯露疲態，包括陽明、長榮與萬海股價欲振乏力，長榮、萬海持續在平盤附近震盪，陽明盤中上漲逾近 2%，不過散裝族群則逆勢翻揚，台航、四維航盤中分別有 7%、8% 以上的漲幅，裕民與慧洋 - KY 也逆勢勁揚，各有 4% 以上漲幅。

造紙股相對也頗為亮眼，包括永豐餘、華紙盤中漲逾 2% 以上，寶隆、士紙與榮成也有 1% 以上漲幅。

面板族群中，彩晶盤中大漲逾 5%，推升股價突破 20 元關卡；面板雙虎群創、友達盤中也分別有 4%、3% 以上的漲幅。

被動元件族群也是資金追捧焦點之一，指標個股國巨在訂單能見度大增激勵下，盤中大漲逾 3% 以上，凱美、信昌電、禾伸堂、奇力新、華新科也有 2% 以上漲幅。

整體而言，在美國可能提前升息，美股下挫壓力下，台股也面臨高點震盪拉回壓力，短線上攻力道有限，短線先避開漲多個股。