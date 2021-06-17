【野村投信】迎向多重選擇的下半年行情

焦點訊息：

「境外資金匯回專法」即將於 8 月 14 日到期，搶搭專法落日末班車的資金持續回流台灣。根據財政部統計，5 月 15 日至 6 月 14 日的一個月內，申請匯回金額規模高達 130 億元，累計申請匯回件數為 1,249 件，匯回金額已達 2,614 億元，已超過先前預期的 1,300 億元目標。

台積電預計明 (17) 日進行除息交易，每股將配發 2.5 元現金股息，並在 7 月 15 日發放。該公司今年第一季每股將配發 2.75 元現金股息，是 2019 年改制季配後的新高水準。

經理人觀點：

全球邁向復甦，重申勿預設高點：

加權股價指數近一個月強力反彈超過兩千點，全球股市中數一數二，因此短期內即使出現百來點的修正也屬於合理範疇，無需驚恐。在國內本土疫情爆發後，主計處仍將我國今年 GDP 預估值從原先的 4.64% 上修至 5.46%，我們則也同時上修今年台股平均每股盈餘 (EPS) 年增率預估值，從 1 月底的 16% 逐月上調至目前的 45%；台灣從總經到個經的狀況皆不錯，股市基底健康，加上即將進入電子傳統旺季，讀者們不該對下半年的台股行情自我設限。

留意下半年的美國基建概念：

雖然白宮與參議院共和黨的基建計劃協商尚未見到具體進展，但不論最後是兩黨協商版本出爐，抑或走調解程序讓拜登版本過關，美國最終執行基建計劃都是確定的事。我們認為相關受惠題材將於今年後半段陸續顯現，台灣有部分企業吃得到商機，包括電動車充電樁、交通、寬頻網路及老年照護等，我們都不會放過。

車用零組件或將浮上檯面：

美國公布 5 月零售銷售數字不如預期，其中新車銷售額下滑是主因之一，持續反映車用晶片荒的後續衝擊。不過，在多家台系晶圓代工廠的「共同努力」下，我們認為全球車用晶片的缺貨潮可望於第三季逐步紓解，加上歐美經濟解封激勵車市復甦，可望帶動國內車用相關零組件業者的業績成長表現，讓下半年的台股投資多一項選擇。

iPhone 進入備貨期，看好蘋概供應鏈：

Android 陣營受到陸系手機品牌業者需求疲弱的影響而進入調整期，不過第三季進入 iPhone 備貨旺季，預期 6~8 月蘋概相關零組件商將會竄起，適時填補被重覆下單疑慮纏身的手機產業表現。至於面板股在中小尺吋電視面板 6 月上旬報價持平後，股價賣壓不小。我們認為後續的電視實際銷售情況仍是關鍵，不過也別忽略了 IT 端的強勁需求。

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書，投資人亦可至公開資訊觀測站中查詢。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭， 台端得先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。【野村投信獨立經營管理】