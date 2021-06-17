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「退休準備平台」擬下半年上線 可買到9家壽險公司便宜保單

鉅亨網記者陳蕙綾 台北
「退休準備平台」擬下半年上線 買得到9家壽險公司便宜保單。(鉅亨網資料照)
「退休準備平台」擬下半年上線 買得到9家壽險公司便宜保單。(鉅亨網資料照)
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台灣人愈活愈長壽，民眾對老年生活也有愈來愈多的期望，讓退休準備成為民眾的「硬需求」，有鑑於此，基富通「退休準備平台」將於下半年上線，屆時該平台除了提供基金可以投資，也將加入定期壽險等三種保障型產品，且民眾可以在該平台買到 9 家壽險公司保費較為便宜的保單。

基富通過去推動以退休準備投資為主的「好享退」專案，退休主題的基金銷售受到民眾的熱烈參與及迴響，許多退休理財調查結果都顯示，有感於退休準備的不足，不少民眾認為應從提升自身準備開始做起，為提供民眾退休準備的方向，基富通將進一步加入保險銷售。

「退休準備平台」由集保結算所、投信投顧公會、證基會及壽險公會為共同主辦單位，並由基富通擔任執行單位。該平台原規劃於今年 7 月上線，但考量國內疫情影響平台上線前多項作業，目前預定於下半年推出，確切時間將視疫情發展做滾動式調整，並於確定後發佈。

此平台由集保結算所邀請資產管理及壽險業者共同參與，規劃建置包括投資、保險、教育、公益，提供一站式下單的平台，協助民眾在退休準備上可找到適合自身需求的準備方式與標的。

金管會保險局表示，未來國人可在「退休準備平台」保險專區的「保障型保險商品平台」試算壽險保障缺口、瞭解保障型保險商品險種及保障範圍，並可獲得投保資訊及保險金融小常識。

保險局進一步表示，該平台定期壽險、重大疾病健康險、小額終老險三種保障型產品，壽險保費最高省七成，不但提供民眾退休保障的需求，也落實普惠金融。

保險局一個月前統計有 5 家壽險公司加入，據了解最新狀況，整體已擴增至 9 家壽險公司將一同參與，包括：國泰人壽、富邦人壽、南山人壽、台灣人壽、中國人壽、新光人壽、元大人壽、宏泰人壽、第一金人壽。

集保暨基富通董事長林修銘指出，以高齡化社會廣為人知的日本為例，要同時顧及國家發展與老人照顧是一大考驗，借鏡全球諸多已開發國家都邁入高齡化社會，且台灣在加速邁入超高齡化社會與人口負成長的環境下，退休準備不只是全民運動，更應該要愈早開始愈好，民眾的退休準備愈完善，才愈有利於建構共榮自主的高齡社會。

林修銘針對「退休準備平台」專案表示，基富通一直以來都致力於推廣退休準備及正確基金投資理財觀念，經過這幾年的推廣也獲得不錯的成效。這次將推出的「退休準備平台」，是進一步擴大退休準備範圍，從退休教育、缺口試算、嚴選基金、下單導引、提撥經費、社會公益，從更多面向鼓勵國人重視退休準備議題，且進一步用行動落實；也希望透過專案的推出，促進國人更優質的退休環境，讓高齡生活更有保障。

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