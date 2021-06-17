股東會7月將登場 集保呼籲先別發放紀念品

國內疫情持續處於三級警戒狀態，因應 7 月即將到來的股東會旺季，集保結算所表示，企業召開股東會除須遵守防疫指引外，為避免人潮聚集，建議暫緩或延後發放股東會紀念品。

股東會紀念品向來是股東會熱門話題之一，然而紀念品發放往往也容易造成民眾排隊、人潮聚集，時值防疫非常時期，集保結算所呼籲，請上市櫃公司針對發放紀念品一事審慎評估，建議可等疫情趨緩後再擇日發放。

集保結算所並指出，企業除了須對出席股東會的股東量測體溫、要求佩戴口罩外，也需對出席者採行實聯制登記，而為遵守室內不得有 5 人以上、室外不得有 10 人以上的集會人數規定，應安排股東或工作人員到備用會場，以避免群聚感染風險。

集保結算所強調，公司召開股東會場所之防疫措施，也應配合防疫主管機關衛生福利部及會場所在地之地方政府相關防疫規範辦理。

集保結算所總經理朱漢強表示，新公告的防疫作業指引，是針對疫情警戒標準第 3 級期間，各公司召開股東會適用版本，會場人數之限制。

朱漢強說，股東會防疫指引確實會對場地設置造成不便，但為避免群聚感染風險，請公司確實依指引辦理，未來防疫作業指引內容，也會視疫情狀況滾動式調整，以利公司順利召開股東會。