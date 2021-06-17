銀行業歐爸要來了！韓國韓亞銀行在台分行獲准設立

金管會銀行局主秘童政彰今 (17) 日表示；「銀行業歐爸要來了！」金管會今天核准韓商韓亞銀行 (KEB Hana Bank) 設立在臺分行申請案，該行為首家在我國設立分行的韓國銀行。

童政彰表示，韓亞銀行基於台灣與韓國間經貿關係密切，且為韓國前十大貿易往來國，韓國企業包括電子零組件、三星、LG 等都在台所耕耘，據統計，截至 2019 年 12 月止，韓國在台投資 1672 件、達 12.65 億美元，申設分行能大力拓展兩地的金融市場及服務，有利該行業務發展及完善海外網絡。

韓國韓亞銀行成立於 1971 年，是韓亞金融集團 100% 持股的子公司。該集團為韓國公開上市公司，股東以自然人為主，約佔 65%。其中持股比例最高之股東為 National Pension Service(9.88%)，其為韓國養老基金，由該國保健福祉部基金管理委員會管理。

童政彰表示，截至去年底，韓亞銀行總資產 396 兆韓元 (折合新台幣 9.84 兆元)，淨值為 26.8 兆韓元 (折合新台幣 6635 億元)，2020 年稅前盈餘 2.7 兆韓元 (682 億元)，NPL 為 0.28%，覆蓋率 165.2%。

韓亞銀行也是目前韓國海外據點最多的銀行，童政彰表示，該行在全球 24 個國家及地區，共設有 195 個營業據點，亞太地區 163 個、美洲 22 個及歐洲 / 中東 10 個。其中包含 12 家海外子行 (美國紐約、加拿大、香港、中國大陸、印尼等)、18 家分行及 4 家代表人辦事處。

韓亞銀行主要業務範圍包括：企業金融業務、消費金融業務及信託與退休基金管理等業務，在全球各地共有 195 個營業據點，具有豐富海外據點營運經驗及支援海外業務發展。

依據去年 7 月底銀行家 (The Banker) 雜誌排名，韓亞銀行總資產全球排名第 78 名，自有資本 (Tier 1 Capital) 全球排名第 81 名，符合外國銀行分行及代表人辦事處設立及管理辦法第 2 條所列全球排名前 500 大的要求。

童政彰表示，韓亞銀行拿到許可函後 8 個月內要在台營業，也就是最慢明年 2 月要開業，而台北分行的預定負責人為 Jinseok Kim(金真奭)，該行有信心第二個年度可望損益兩平。

金管會強調，屆時該行台北分行設立後，有助於我國金融市場的國際化，對提升臺灣及韓國雙邊貿易及投資關係具有正面效益。而外銀在台分行未來再加上韓亞銀行後，已達 30 家 (含 3 家陸銀)。