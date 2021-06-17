〈央行理監事會〉茶壺風暴悶燒 罕見出澄清稿以7點回應「致富的特權」

台灣央行今 (17) 日召開第二季理監事會議，在會後記者會參考資料中罕見出現「澄清稿」，用以澄清 4 月出版的「致富的特權」書籍內容，央行總裁楊金龍指出，此書出版後，外部稽核包括主計總處和審計部均表達高度關切，已派員說明，經過說明，此二大外部稽核單位均對央行報告表達肯定與支持。

楊金龍表示，此書做了一些建議，其中最重要是財報問題，有一部分可以來檢討。

在澄清稿中，央行主要做出幾點澄清，(1) 該書將央行揭露「外幣流動性」統計金額，誤認為「外幣資產」；(2) 外匯存底是統計央行對「非居住民」的外幣債權金額，該書所提 1,400 億美元，主要是屬央行對居住民的外幣債權，不計入外匯存底統計，但列入央行外幣流動性統計資料，因此，央行並無隱藏的巨額外匯存底。

(3) 本行換匯交易均依據主計總處核定的會計科目及會計制度辦理，如實列帳並允當表達於財務報表內，絕無消失情事。

(4) 央行只有一套「財務」報表，絕無「內外帳」，由於央行為管理外匯風險所編的報表，與依國際定義所編製的各項統計表，均非財務報表 (如資產負債表及損益表)，不能逕予比較，類比為中小企業內外帳，實屬不當。

(5) 本行參與新台幣換匯市場，旨在調節銀行體系新台幣、外幣資金流動性，促進外匯市場發展，是央行貨幣政策工具之一，絕非用以隱匿外匯存底的真實金額，進而隱藏央行干預外匯的規模。

(6) 為釐清外界對央行利用新台幣換匯交易隱藏干預外匯疑慮，自去年起，央行按月對外揭露新台幣換匯交易和外幣拆款金額，並於央行年報和對立法院財委會業務報告中，揭露央行外幣流動性資訊及干預市場的淨買 (賣) 匯金額，資訊公開透明，絕無隱匿情事。

(7) 各國央行財務報表外部查核機制，因國情不同，有由外部政府機構查核 (如台灣、日本、新加坡、澳洲、瑞典和香港等央行)，或委由會計師事務所查核 (如美國聯準會，以及英、德、瑞士等央行)，均屬接受外部獨立的第三方查核；因此，台灣作法與日本、澳洲及新加坡等央行相同，無須再委由會計師事務所查核。